C’est fait. Rudi Garcia est le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais. L’ancien de l’OM a ainsi signé un contrat de deux ans avec les Rhodaniens, et prend donc la relève d’un Sylvinho qui n’aura duré que quelques semaines. Un choix pour le moins surprenant, puisqu’il ne figurait pas parmi les principaux candidats au début, et surtout, parce que le président Jean-Michel Aulas et lui ont un sacré passif. Le dirigeant lyonnais s’en était notamment pris à plusieurs reprises à l’entraîneur passé par la Roma sur les réseaux sociaux.

Dans le communiqué du club, le directeur sportif Juninho a confié les raisons du choix Garcia. « J’ai choisi Rudi Garcia, car c’est un combattant qui a comme nous l’ambition de gagner des titres et de réussir sur la scène européenne. C’est un entraîneur expérimenté qui a déjà remporté des trophées. Lors de mes différents entretiens, j’ai eu une véritable connexion football avec lui. Nous parlons le même langage en termes de tactique et de jeu », a d’abord lancé le dirigeant brésilien.

« Il prône un football technique et offensif »

Un profil qui plaît à l’ancien tireur de coup francs, mais pas que, puisque le football pratiqué par l’ex-entraîneur phocéen semble correspondre à ce que cherche l’Olympique Lyonnais : « il prône un football technique et offensif dans la tradition du jeu lyonnais et cela va répondre aux attentes de nos supporters. Partout où il est passé, il a eu des performances très au-dessus de la moyenne et il a toujours su tirer le maximum des effectifs qu’il avait à sa disposition ».

Juninho semble donc convaincu d’avoir fait le bon choix avec la nomination de Rudi Garcia. Seul le temps - et les résultats, surtout - lui donneront raison. Ou tort. En attendant, on aura l’occasion d’écouter Rudi Garcia pour la première fois dès ce mardi à 11h30 à l’occasion de sa présentation. Ce dernier aura ensuite quelques jours pour travailler avec ses troupes pour préparer la rencontre à la maison face à Dijon samedi après-midi à 17h30. Il faudra également voir comment Garcia sera accueilli par les supporters...

