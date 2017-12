Que devient Clément Grenier ? Écarté de quasiment tous les groupes de l’OL cette saison, le milieu de terrain n’a disputé que 4 minutes toutes petites en championnat cette ainsi que 27 minutes en Coupe de la Ligue face à Montpellier cette semaine. Une apparition qui ne restera pas dans les mémoires avec une défaite 4-1. Le joueur de 26 ans arrive en fin de contrat en juin prochain. Et alors qu’il possède l’un des salaires les plus élevés du groupe professionnel, il doit se contenter de matches avec la réserve en National 2.

Très discret dans les médias malgré sa situation pesante à l’OL et son statut d’international français, Grenier a bien voulu parler à Canal Plus ce dimanche soir. Il y a exprimé son mal être. « Sportivement, c’est délicat, c’est difficile. Je ne vais pas mentir, je suis malheureux. Aujourd’hui, c’est mon métier, ce n’est pas ma passion. Le matin je me lève pour travailler... Pour moi, la passion c’est être sur le terrain avec les potes, jouer au foot, devant notre public, être encouragé. Actuellement ce n’est pas ce que je fais » déplore-t-il en préambule.

Il estime ne pas être jugé comme les autres

Il se plaint également de ne pas être traité comme les autres par Genesio car il estime être le seul à ne pas avoir eu sa chance alors que les blessures le laissent tranquille depuis plus de deux ans. « Depuis que Bruno Genesio a pris l’équipe, on a eu beaucoup d’échanges. Je dois être évalué comme les autres, malheureusement j’ai l’impression que ce n’est pas le cas. Je constate que tout le monde au milieu de terrain a eu sa chance au moins une fois en commençant un match, moi ça fait très longtemps que je n’ai pas eu cette chance-là. C’est simplement un constat, je ne suis pas là pour faire la polémique, ce n’est pas du tout mon état d’esprit. Je suis lyonnais et j’aime ce club. Je suis arrivé très jeune et je l’aimerai toute ma vie c’est une certitude. »

Forcément à quelques jours de l’ouverture du mercato et à un peu plus de six mois de la fin de son contrat, le joueur est dans le viseur de certains clubs. Mais sa situation fait forcément poser des questions aux superviseurs. « Il y a beaucoup de clubs qui se renseignent et qui essaient de comprendre pourquoi je ne joue pas. C’est vrai que c’est difficile à expliquer mais je leur dis que je prends ce qu’on me donne, que je me bats tous les jours. (...) Pour ces clubs, c’est peut-être une opportunité d’avoir un joueur en forme, rapidement et pas cher. J’ai des fourmis dans les jambes, ça me démange, j’ai envie de jouer et j’ai envie d’être considéré. » Voilà un message qui ne devrait pas tomber dans l’oreille d’un sourd.