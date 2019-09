10 août 2019. Dans tous les bons coups et décisif (1 but et 1 passe décisive), Jeff Reine-Adelaïde a écœuré les Girondins de Bordeaux (victoire 3-1). Un match qui était son dernier sous le maillot du SCO. Trois semaines plus tard, l’ancien joueur d’Arsenal a retrouvé le club au scapulaire. Mais cette fois-ci, il évoluait sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Un club qu’il a rejoint contre un chèque de 25 millions d’euros (hors bonus) et pour les cinq prochaines saisons. Après avoir assisté à la victoire des Gones quelques heures après sa présentation (6-0), JRA a travaillé d’arrache-pied pour tenter d’être aligné d’entrée face à Montpellier mardi (défaite 1-0). Placé sur le banc, le polyvalent milieu de terrain n’était entré en jeu.

Finalement, Reine-Adelaïde a pu disputer ses premières minutes sous le maillot lyonnais au Groupama Stadium samedi face à Bordeaux, après trois semaines sans jouer de match rappelons-le. Pour l’occasion, Sylvinho a procédé à un changement dans l’entrejeu, lui qui avait titularisé à chaque fois le trio Tousart-Thiago Mendes-Aouar. Et c’est Lucas Tousart qui a été sorti du onze. Recruté pour être une sentinelle plus technique, Thiago Mendes a retrouvé sa place devant la défense. Aux côtés d’Aouar, Jeff Reine-Adelaïde était, lui, positionné à droite. Disponible pour ses coéquipiers, il n’a pas ménagé ses efforts et il a multiplié les courses. Présent au pressing, il aurait pu être encore plus agressif dans les duels, bien qu’il ait écopé d’un jaune suite à un tacle sur Tchouaméni à la 13e.

Reine-Adelaïde juge sa première

Offensivement, Reine-Adelaïde a apporté sa percussion, surtout en première période. On l’a vu parfois aller se balader entre les lignes. Il a cherché à participer au jeu et il a demandé à plusieurs reprises le ballon et a fait des appels, mais il n’a pas été toujours servi. Mais il l’a été à la 10e. Lancé dans le dos de la défense, il était toutefois trop court. Le Français doit encore s’affirmer davantage et trouver sa place et des automatismes avec ses coéquipiers. Ce qui est une question de temps. Même si on l’a senti complice à certains moments avec Houssem Aouar ou Thiago Mendes. JRA a été remplacé à la 65e minute par Lucas Tousart. Même s’il y a encore du travail, ce qui est logique, sa première sous le maillot lyonnais a été correcte dans l’ensemble.

Après la rencontre, le joueur âgé de 21 ans, qui s’est bien intégré au groupe lyonnais depuis son arrivée, a livré ses premières impressions face aux journalistes en zone mixte. « Le coach m’a dit de prendre du plaisir, de jouer avec les autres et de me lâcher pour jouer mon jeu (...) En première mi-temps, j’ai réussi à transpercer quelques lignes parfois. On a réussi à bien se trouver avec Houssem (Aouar). En deuxième, ça a été un peu plus compliqué par rapport à Bordeaux ». Puis il a ajouté : « C’est une déception pour toute l’équipe, car on voulait prendre les trois points. On a travaillé dur pour ça. Ça ne s’est pas fait. On va continuer à travailler pour la suite ». La meilleure manière de rebondir pour Lyon et de s’adapter le plus vite possible pour un Jeff Reine-Adelaïde, prêt à relever le défi lyonnais.

Première sous mon nouveau maillot. Nous sommes déçu du résultat, mais on ne lâchera rien... on avance tous ensemble

Place à la sélection EDF pic.twitter.com/pYKQHq6tVZ — Jeff Reine-Adélaïde (@jreineadelaide) August 31, 2019

