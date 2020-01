Ç’a été l’une des images fortes de l’après-match entre Bordeaux et l’Olympique Lyonnais. Heureux d’avoir réussi à s’imposer en Gironde après avoir été menés au score, les Gones avaient de quoi être ravis. Une excellente après-midi qui s’est d’ailleurs conclue par l’initiative de Marcelo d’aller voir le parcage des supporters rhodaniens. Un joli geste que l’on pensait inimaginable il y a peu. Pour rappel, le défenseur brésilien et certains fans de l’OL se vouaient une haine depuis le déplacement des Gones à Lisbonne en Ligue des Champions.

Insultes, menaces, banderole hostile : depuis plusieurs semaines, Marcelo vivait un véritable calvaire dans la capitale des Gaules. Forcément, ce geste d’apaisement a donc ravi tout le monde au sein du club. À commencer par Rafael, son compatriote et ami. « Bien sûr, ça me fait très plaisir. J’ai été touché. C’est l’un de mes meilleurs amis. Il l’a fait alors que ce n’est pas facile. Il est là-bas, il a parlé. Il a montré du caractère. Des fois dans la vie, il faut mettre l’égo de côté. Je suis très fier de lui », a-t-il indiqué en zone mixte, imité ensuite par Anthony Lopes. « Il faut repartir sur de bonnes bases. Marcelo a été très intelligent après le match. Ce sont des images qu’on veut voir, surtout à l’OL. Réconciliation ? Il faudra lui demander. Il a fait le premier pas, c’est quelque chose de beau qui a été fait. »

Marcelo ne quittera pas l’OL cet hiver

Enfin, Jean-Michel Aulas y est allé lui aussi de son couplet. L’occasion pour le président de l’OL d’annoncer que son joueur n’allait finalement pas quitter les Gones cet hiver. Une nouvelle qui souligne un changement d’état d’esprit chez les Rhodaniens. En effet, après l’épisode de la banderole de l’âne invitant Marcelo à « dégager » de l’OL et l’altercation entre le défenseur et les supporters qui s’en était suivie (le soir de la qualification pour les 1/8es de finale de la Ligue des Champions), personne ne voyait le Brésilien terminer la saison sur les bords de la Saône.

« Bien sûr c’est formidable. Vous n’imaginez pas un instant qu’il ne l’a pas fait avec le cœur, l’envie de faire en sorte que tous les supporters soutiennent cette équipe. (...) C’est considérable. Bien sûr qu’il va rester aussi (au mercato). Les supporters qui ont été incorrects avec lui ont été sanctionnés. Lui aussi a été sanctionné parce qu’un certain nombre de choses ne devaient pas se produire de telle manière. On gère le club de la manière la plus éthique possible. On a besoin des supporters et aussi de nos meilleurs joueurs pour jouer et gagner des matches ». Et l’intéressé dans tout ça ? Venu à la rencontre des médias, Marcelo a préféré s’en aller au moment où le sujet a été évoqué. « Je ne vais pas parler des supporters. Vous avez vu ce qu’il s’est passé là-bas, c’est tout. »