10 novembre 2018. Ce jour-là, Memphis Depay signe un doublé face à l’En Avant Guingamp (victoire 4-2). Il s’agit à ce moment-là de ses cinquième et sixième buts de la saison avec l’Olympique Lyonnais où il est un titulaire en puissance. Mais le Néerlandais mettra longtemps, très longtemps même, avant de retrouver le chemin des filets avec son club. En effet, lors des dix-sept rencontres (toutes compétitions confondues) auxquelles il a participé, il n’a pas marqué. Soit pratiquement trois mois de disette offensive. Mais le natif de Moordrecht a enfin mis un terme à sa mauvaise passe mercredi à l’occasion du 1/4 de finale de Coupe de France face à Caen. Il a marqué d’un coup franc de 25 mètres légèrement dévié.

Un soulagement pour Memphis qui attendait ça depuis longtemps comme il l’avait confié à Eurosport. « C’était long oui, mais aujourd’hui c’est dedans. C’est parfait pour moi ». Et parfait pour son entraîneur, Bruno Genesio, qui l’a toujours soutenu durant cette longue période. « Je suis content. Il n’a pas lâché et a été récompensé. Il a fait le job pour le collectif. C’est bien pour lui, cela va lui faire du bien à la tête. L’entretien avec lui s’est très bien passé. Il a bien répondu sur le terrain. » Les deux hommes se sont, effectivement, réunis mardi dernier. L’occasion d’échanger et mettre les choses à plat pour que le joueur puisse retrouver la confiance. Ce qui a porté ses fruits. Après avoir planté un but mercredi, le numéro 11 de l’OL a récidivé dimanche après-midi lors de la réception de Toulouse en Ligue 1.

Deux buts en deux matches pour Memphis

Après s’être amusé dans la surface en enchaînant les dribbles face à un adversaire, Memphis a frappé du droit. Un tir légèrement détourné par Baptiste Reynet avant de taper le poteau et finir au fond des filets (1-0, 10e). Une belle réalisation du Lyonnais qui n’a pas hésité à tenter sa chance à plusieurs reprises et qui a souvent été dans les bons coups face aux Pitchounes, tout en faisant le spectacle. Et à la 44e, il n’était pas loin de doubler la mise, mais il était trop juste pour reprendre le centre de Moussa Dembélé. En deuxième période, Memphis était cette fois-ci dans le tempo pour reprendre d’un retourné, un bon centre de l’attaquant français. Malheureusement, son tir n’était pas assez appuyé (65e). Le joueur de l’OL a livré une prestation correcte dans l’ensemble.

Une belle semaine pour Memphis qui a donc marqué deux buts en deux matches. Son coéquipier Lucas Tousart a salué cela en zone mixte après la rencontre. « Ça faisait un petit moment qu’il n’avait pas marqué. Cette semaine il a marqué deux buts. C’est bien pour lui. C’est bien aussi pour la confiance de l’équipe un Memphis qui joue et qui est influent dans le jeu. Et aussi un Memphis qui est capable de marquer, ça fait forcément la différence. Il va nous apporter ça sur la fin de la saison ». L’OL aura, en effet, besoin d’un grand Memphis. Ce sera le cas au Camp Nou le 13 mars prochain lorsqu’il faudra faire un exploit pour éliminer le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions. Un match où Memphis aura beaucoup à se faire pardonner lui qui était passé à côté à l’aller.