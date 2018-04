Dans le sprint final de la Ligue 1, Bruno Genesio peut compter sur toutes ses troupes. Le technicien lyonnais a donc le choix du roi, lui qui doit faire des choix forts dans le secteur offensif au moment de composer son onze de départ. Samedi face au FC Nantes, l’entraîneur des Gones a choisi de titulariser Nabil Fekir. Le capitaine de l’OL évoluait en soutien des deux attaquants, Memphis, l’homme en forme côté lyonnais, et Bertand Traoré, préféré à Mariano Diaz qui revenait dans le groupe après son forfait à Dijon (douleur à l’épaule).

Une décision qui s’est avérée payante puisque le Hollandais et le Burkinabé ont été buteurs. Pour l’ancien joueur de Chelsea, il réussit là où il a souvent pêché lors de la première partie de saison à Lyon à savoir marquer des buts. Il l’avait lui-même reconnu lors d’un entretien accordé au site olympique-et-lyonnais. « Être attaquant, c’est être un tueur devant le but. Il faut toujours avoir cette envie de marquer. Je me dis tout le temps qu’il faut que je marque plus. Marquer des buts c’est ce qui va me faire encore progresser, et c’est ce que j’essaye d’améliorer en ce moment ».

Bertrand Traoré est en pleine bourre

Visiblement, il a su rectifier le tir et se montrer plus efficace face aux buts, même s’il peut encore progresser à ce sujet. Auteur de trois buts sur la première moitié de saison en Ligue 1 (il en a marqué trois autres en Europa League), le joueur âgé de 22 ans a enclenché la seconde en 2018. En effet, il a planté 8 buts en championnat sur la deuxième partie de saison dont 4 lors des 4 dernières journées (Metz, Amiens, Dijon, Nantes). De quoi lui donner confiance. Son coéquipier et capitaine Nabil Fekir est forcément ravi pour celui qui en est donc à 11 buts inscrits et 2 passes décisives pour sa première année dans le championnat de France (15 buts au total en 40 matches toutes compétitions confondues avec le groupe pro de l’OL, 1 réalisation avec la réserve).

« Memphis et Bertrand ont encore été buteurs ce soir. On est tous très contents pour eux et pour l’équipe. On travaille beaucoup tactiquement à l’entraînement. Le coach nous donne beaucoup de consignes. Comme on est des joueurs de qualités avec beaucoup de talent, on arrive à s’entendre sur le terrain et ça fonctionne bien (...) Concernant Bertrand, il est en pleine confiance. Ça fait trois ou quatre matches de suite qu’il marque. C’est bien pour lui. Il travaille bien à l’entraînement. C’est un joueur avec beaucoup de talent et il le démontre à chaque match ». Comme ses compagnons d’attaque Mariano (18 buts), Fekir (17 buts) et Memphis (16 buts), Bertrand Traoré a passé la barre des 10 buts en L1. Tous les attaquants lyonnais sont en verve. Une bonne nouvelle pour Genesio et l’OL lancés dans le sprint final.