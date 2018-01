Après la victoire de l’Olympique de Marseille à Caen (2-0) ce vendredi et en attendant la rencontre entre Monaco et Metz cet après-midi, l’Olympique Lyonnais se doit de l’emporter pour ne pas se laisser distancer dans la course à la deuxième place et au podium. Sauf que les hommes de Bruno Genesio affrontent le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium ce dimanche soir en clôture de cette 22e journée de notre très chère Ligue 1 et ce ne sera pas aisé.

Si l’OL est dans une forme olympique, sans mauvais jeu de mots, le PSG d’Unai Emery vient de coller une véritable rouste à Dijon au Parc des Princes en ce milieu de semaine (8-0). Si Neymar est absent du groupe pour une blessure à la cuisse, Cavani, qui a égalé le record de buts de Zlatan Ibrahimovic et qui entend bien le dépasser, sera bien là, tout comme Kylian Mbappé, laissé sur le banc pour se reposer lors de la rencontre face aux Bourguignons.

4-3-3 contre 4-3-3 ?

Pour ce choc, Bruno Genesio devrait s’appuyer sur un 4-3-3. Dans les buts, bien évidemment, Anthony Lopes. Le portier portugais devrait être protégé par une ligne de quatre défenseurs composée par (de gauche à droite) Ferland Mendy, en grande forme, le duo Morel-Marcelo et enfin Kenny Tete. Devant eux, Lucas Tousart en sentinelle, Nabil Fekir et Tanguy Ndombélé devraient s’occuper de l’entrejeu avec une possibilité de muter en 4-2-3-1 avec Fekir en numéro dix. Enfin, Aouar, à gauche, et Cornet, à droite, devraient alimenter Mariano Diaz en ballons.

De l’autre côté, Emery devrait aussi aligner ce système de jeu. Pas de surprise, Areola devrait tenir sa place tout comme Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva et son brassard de capitaine et enfin Layvin Kurzawa. Au milieu, Lo Celso, appliqué en sentinelle, pourrait être reconduit et se verrait accompagné d’Adrien Rabiot et de Marco Verratti. Enfin, devant, Cavani sera en pointe pour battre le record d’Ibrahimovic, aidé par Kylian Mbappé à droite et un Di Maria, en très grande forme en 2018, à gauche. Le match s’annonce palpitant !