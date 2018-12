La dernière ligne droite. En cette période de fin d’année 2018, les boutiques officielles des clubs de football mettent les bouchées doubles, elles qui réalisent une bonne partie de leur chiffre d’affaires annuel. L’Olympique Lyonnais n’échappe pas à la règle comme nous l’a avoué Martial Nardonne, Business Unit Director de l’OL. « On est sur la plus grosse période de l’année. La vente des produits dérivés de l’Olympique Lyonnais, que ce soit les maillots ou les autres produits, n’échappe pas aux tendances globales du commerce qui font qu’en fin d’année on vit la plus grosse période de l’année avec les fêtes, Noël. On est comme un commerce classique à ce niveau-là. Les produits personnalisés fonctionnent toujours très bien. On travaille dessus. On a des jeux qui sont sortis en période de Noël. On avait une version Monopoly depuis deux ou trois années. On l’a réactualisé. On a sorti le Trivial Pursuit de l’Olympique Lyonnais. Ça aussi ce sont des produits qui sont intéressants. On a sorti notre pull de Noël. On a fait aussi notre calendrier de l’Avent où on a mêlé quelques chocolats et des goodies de l’OL. Ça a été un très gros succès. Ça fait partie des produits qui ont marqué les esprits en cette période de Noël. » Et parmi les produits les plus prisés par les supporters, les maillots figurent en tête de liste.

Des maillots pour tous les goûts

La présence du club en Ligue des Champions a logiquement permis au club d’augmenter les ventes cette saison. « Oui, on vend plus de maillots avec la Champions League. Cette année, on a aussi un maillot Europe sorti directement au début de la phase de poules. C’est un maillot qui se vend très bien. Aujourd’hui, pour les ventes de maillots, on est pratiquement à quelques pourcentages près, à 1/3 de chaque. On est à 35% sur les maillots domicile et Europe et 30% sur le maillot extérieur. On a un équilibre sur les ventes de maillots. Ce maillot Europe influe vraiment sur les ventes de maillots ». Les pensionnaires du Groupama Stadium continuent d’ailleurs de se diversifier puisqu’ils ont sorti depuis quelques jours des maillots vintage. Un vrai succès comme nous l’explique Martial Nardonne. « C’est un projet qu’on avait depuis pas mal de temps. On avait voulu lier ça à l’ouverture de notre musée. Mais je ne vous cache pas qu’on a eu un peu de retard. On a sorti quatre répliques de maillots historiques de l’Olympique Lyonnais des années 50, 60, 70 et 80. Il y a eu un vrai succès sur ces maillots-là. Ils sont actuellement disponibles en commande et seront livrés débuts janvier ».

Des maillots classiques ou originaux, en passant par des tuniques vintage, les supporters trouveront leur bonheur dans les rayons des trois boutiques officielles (au Groupama Stadium, dans le centre-ville et à Villefranche-sur-Saône) ou de la boutique éphémère de Bourgoin-Jailleu. Là-bas, les maillots floqués au nom de Nabil Fekir s’arrachent toujours autant. Comme l’an passé, le capitaine des Gones est le joueur qui vend le plus de tuniques de l’OL. Cela représenté 30% des ventes de maillots de l’écurie rhodanienne. « L’année dernière, il était déjà le leader des ventes de maillots. Il est capitaine, attaquant, buteur mais c’est aussi un joueur formé au club. Nabil, il est champion du monde. On a vraiment vu la différence avec ce statut de champion du monde lors de la séance de dédicaces en boutique. Il y a toujours beaucoup de monde lorsqu’il vient en boutique. Mais cette année, c’était nettement plus que les autres années. La séance a duré trois heures. Il y avait pratiquement 3000 personnes. Habituellement, il y a environ 1500 personnes. Là, on a fait beaucoup plus ». Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Memphis Depay (25% des ventes). Il est suivi ensuite par Houssem Aouar et Tanguy Ndombele (15% des ventes de maillots).

Fekir toujours leader des ventes de maillots, Aouar sur le podium

Pour le premier nommé, Martial Nardonne nous précise : « Houssem Aouar est un jeune joueur formé au club. L’année dernière, il était déjà performant. ll était déjà dans le top 5. Mais cette saison, il vend deux fois plus de maillots que l’année dernière ». Puis il ajoute au sujet de Ndombele : « Il est performant. Son statut a changé puisqu’il est en équipe de France et qu’il fait de très bonnes performances. Les supporters, finalement, portent les maillots des joueurs qui sont performants et qui représentent l’OL, en club comme en sélection ». Si Anthony Lopes suit derrière avec 4% des ventes, on retrouve ensuite Bertrand Traoré et Moussa Dembélé (3%), une recrue qui doit encore se faire une place dans l’effectif de Bruno Genesio. « Moussa Dembélé, lorsqu’il a signé, a vendu beaucoup de maillots. Aujourd’hui, il n’est pas à la hauteur d’un Memphis ou d’un Fekir quelque part parce qu’il n’a pas encore marqué beaucoup de buts. Mais le jour où il va en marquer, ça va décoller. Sur les défenseurs (les recrues), ce ne sont pas de mauvais de joueurs. Mais nos supporters portent majoritairement le maillot du buteur, de l’attaquant et du capitaine ». Au-delà des maillots, d’autres produits à l’effigie des joueurs sont aussi disponibles en magasin.

« On a sorti des collections joueurs avec de tee-shirts, des écharpes, des mugs. La petite nouveauté en ce moment, c’est une écharpe avec d’un côté la dédicace du joueur et de l’autre tout un visuel sur toute la longueur avec le joueur. On ne l’avait jamais fait avant. On va essayer de les étoffer un peu plus avec des posters, des cartes postales. On essaye de développer des produits dérivés autour des joueurs. Des tee-shirts, des mugs... » Des mugs qui avaient fait beaucoup parler l’an dernier. Après la victoire face au PSG (2-1), des mugs avaient été commercialisés. Ce qui avait provoqué quelques moqueries. « Ça a fait un petit buzz pas très positif autour du club. Donc on a vite arrêté. Ce n’était pas fait pour faire du buzz, mais seulement pour fêter une victoire comme on l’a déjà fait par le passé notamment lors des derbies. On a très souvent fait des produits dérivés après les victoires lors des derbies. On sait que les supporters sont très attachés au derby. C’est comme quand on fait des produits après un titre. Là, c’était après une victoire. Il n’y avait pas de provocation vis-à-vis du PSG ». Des mugs, des maillots et de nombreux produits dérivés sont disponibles en boutique ou sur le site officiel. Chacun y trouvera son bonheur !