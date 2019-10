Ils étaient au moins 3, ils ne seraient plus que 2, et parmi ces deux hommes, l’un a pris une belle avance. C’est le sens des dernières indiscrétions publiées depuis quelques heures par différents médias français, dont L’Equipe et RMC. À l’heure actuelle, Rudi Garcia est très bien placé pour devenir le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais. La piste Jocelyn Gourvennec, qui s’était grandement réchauffée après un oral visiblement réussi de la part de l’ancien entraîneur de Guingamp et Bordeaux, s’est refermée, notamment en raison du manque d’expérience européenne du coach français.

Laurent Blanc et Rudi Garcia se livreraient donc un duel à distance et c’est bien le second qui aurait pris de l’avance, pas forcément pour le plus grand plaisir des supporters lyonnais, pour lesquels le passé récent de Garcia à l’OM ne plaide pas en sa faveur. Mais le technicien français, âgé de 55 ans, présente des avantages aux yeux des décideurs rhodaniens. Il aurait ainsi accepté les conditions dictées par l’OL, comme par exemple le fait de conserver l’essentiel du staff déjà en place (seuls Sylvinho et son adjoint Fernando Lazaro sont concernés par la procédure en cours).

Laurent Blanc handicapé par un staff trop large ?

Garcia, qui voit avec l’OL une occasion en or de rebondir après la fin houleuse de son expérience marseillaise, brosse les dirigeants lyonnais dans le sens du poil, en assurant aussi n’avoir aucun problème à collaborer avec Juninho en tant que directeur sportif. Ce dernier demandera quand même peut-être quelques conseils à Andoni Zubizaretta du côté de la Canebière. Laurent Blanc reste encore en course mais quelques éléments ont refroidi les ardeurs ces dernières heures. Jean-Louis Gasset, espéré par Jean-Michel Aulas, ne fait pas partie du packaging proposé par l’ancien entraîneur du PSG.

Par contre, Blanc souhaite venir avec son propre staff, ce qui alourdit la note et ne colle pas spécialement aux envies du club. Sera-ce rédhibitoire pour Blanc ? On aura la réponse dans les prochaines heures. Juninho, mis en première ligne par Jean-Michel Aulas dans le choix de l’entraîneur, devra définitivement trancher et ne pas se tromper pour relancer une saison devenue bien mal entamée (l’OL est 14e de Ligue 1 avec 9 points au compteur). Rudi Garcia, lui, peut légitimement croire à un bien joli rebond.

