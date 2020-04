Depuis le 13 mars dernier et la décision du conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel, il n’y a plus de matches de Ligue 1 et Ligue 2. Comme la plupart des autres instances, la LFP a en effet décidé de suspendre ses compétitions à cause de la pandémie de Covid-19. Pour le championnat de France, tout s’est donc arrêté avant la 29e journée. Mais le temps passe et aucune date de reprise n’a encore été fixée, alors que le confinement a été prolongé jusqu’au 11 mai par le Président de la République, Emmanuel Macron.

En coulisses, la LFP aimerait bien reprendre les championnats le 3 ou le 17 juin mais tout dépendra de la situation sanitaire et du feu vert des autorités. Certains joueurs ou encore dirigeants sont eux contre une reprise de la saison 2019-2020. Mais pas tous. Interrogé par le quotidien L’Équipe ce samedi, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Rudi Garcia, qui est bien évidemment dans le groupe WhatsApp avec les autres techniciens de L1 et L2, a donc donné son avis, qui semble le même que ses compères : « on a tous envie de reprendre, il y a un consensus là-dessus, mais pas n’importe comment. »

« On veut au moins deux semaines de trêve »

Les coachs de l’Hexagone ont en effet posé quelques conditions pour reprendre l’exercice en cours. « On veut reprendre dans de bonnes conditions. Des conditions qui nous permettraient de ne pas jouer tous les trois jours, en tout cas pas systématiquement, et qui nous permettraient de laisser au moins deux semaines de repos aux joueurs entre les deux saisons. Car sinon ça serait au détriment du spectacle, on sort déjà de cadences infernales, on en sait quelque chose à l’OL : il nous est arrivé de jouer dix matches en un peu plus d’un mois. Et ces cadences-là vous envoient beaucoup de joueurs à l’infirmerie, on en est aussi les premiers témoins cette saison », a poursuivi l’ancien entraîneur de l’OM.

Car l’autre problème, c’est que la saison 2020-2021, la LFP aimerait bien la débuter le 23 août (le 22 pour la Ligue 2). Et le timing risque donc d’être un peu serré. « Nous, on veut pouvoir reprendre et ne pas avoir à jouer uniquement tous les trois jours. Et on veut au moins deux semaines de trêve. Donc si on va à rebours d’une reprise le 22-23 août pour la saison suivante, et qu’on ne laisse que trois semaines de préparation, on ne pourra pas donner quinze jours aux joueurs... On débat, et Raymond Domenech (président de l’Unecatef, Union Nationale des Entraîneurs et Cadres Techniques professionnels du Football) se chargera de nous représenter », a également lâché le coach de 56 ans. Reste désormais à savoir si la Ligue prendra tout ceci en compte...