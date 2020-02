Mais où est donc passé le Thiago Mendes de la saison passée ? Recruté à prix d’or par l’Olympique Lyonnais l’été dernier, le milieu de terrain tarde à justifier le lourd investissement (22 M€, 3e recrue la plus onéreuse de l’histoire du club) engagé sur sa tête. Pourtant indéboulonnable dans le onze de Sylvinho puis de Rudi Garcia (19 titularisations sur 19 matches de Ligue 1 disputés et seulement 5 rencontres non terminées), le Brésilien affiche un niveau de jeu décevant et est devenu la cible des critiques.

Rudi Garcia lui-même a reconnu en conférence de presse, à la veille de la réception d’Amiens (à suivre en live commenté sur notre site), que son joueur n’est pas au niveau attendu. « Thiago a fait des performances moyennes, et j’étais le premier à le souligner à Toulouse. Après, contrairement à ce qu’on pourrait penser, il y a les statistiques athlétiques. Thiago est de très loin celui qui fait le plus d’efforts. Mais il n’est peut-être pas bien placé et doit rattraper les coups, mais contre Toulouse, il fait une passe décisive à Karl (Toko Ekambi). On attend toujours plus d’un joueur avec un tel talent. Mais il n’y a pas que lui qui a des hauts et des bas. »

Garcia défend Thiago Mendes

Le problème semble s’étendre au-delà du vestiaire. Thiago Mendes est accusé par certains supporters de fréquenter un peu trop assidûment les établissements de nuit. D’abord épargné, le milieu de terrain est désormais la cible des critiques. On lui reproche une hygiène de vie pas toujours irréprochable. Face à l’ampleur du phénomène, devenu viral sur les réseaux sociaux, le club a été contrait de réagir à travers un communiqué. Évidemment, il prend la défense du joueur.

Le coach de l’OL en a lui aussi rajouté une couche en conférence de presse même s’il ne souhaite aborder que les questions terrain. « Le communiqué dit tout. Je pense que, moi, coach, je défends mes joueurs, l’institution aussi. Sur les choses extra-sportives, on les laisse tranquille et on a confiance en leur professionnalisme. Un joueur qui ne l’est pas, ça peut durer un temps mais c’est tout. Au fur et à mesure, il s’élimine tout seul. Je lui fais confiance à lui plutôt qu’à toutes les fake news qu’on peut trouver sur internet. » Cette confiance ne durera qu’un temps. Le Brésilien est d’ores et déjà prévenu.