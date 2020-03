L’heure du rachat. Après une défaite face au FC Nantes lors de sa dernière sortie à domicile (1-3, 26e journée de Ligue 1), l’Olympique de Marseille doit une revanche à son public de l’Orange Vélodrome ce vendredi soir contre Amiens, en ouverture de la 28e journée de L1 (match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). André Villas-Boas en a bien conscience et compte bien mettre la meilleure équipe possible pour aller chercher une victoire de plus, histoire de se rapprocher un peu plus de l’objectif Ligue des Champions.

Steve Mandanda, le capitaine phocéen, impérial ces dernières semaines, tiendra sa place dans les cages olympiennes. Devant lui, on retrouvera une défense à quatre avec, de droite à gauche, Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi. Dans l’entrejeu, Boubacar Kamara sera aligné en position de sentinelle. Le grand espoir marseillais, de plus en plus à l’aise à ce poste, devrait être flanqué de Valentin Rongier et Morgan Sanson.

Les grands retours de Thauvin et Ghoddos

À l’animation, AVB misera sur le duo Valère Germain-Dimitri Payet pour épauler un Dario Benedetto en forme après son triplé sur la pelouse de Nîmes (2-3, 27e journée de L1). À noter, enfin, que Florian Thauvin, absent depuis de nombreux mois, prendra normalement place sur le banc de touche marseillais. Côté picard, ce déplacement dans le sud relève également un caractère important dans la lutte pour le maintien. Dix-neuvièmes à 5 longueurs du barragiste Nîmes, les hommes de Lukas Elsner doivent impérativement prendre des points.

C’est donc l’équipe type qui devrait donc être alignée, avec l’indéboulonnable Régis Gurtner dans les buts. Une ligne de quatre en défense devrait le protéger, avec, de droite à gauche, Arturo Calabresi, Nicholas Opoku, Aurélien Chedjou et Christophe Jallet. Au milieu, Thomas Monconduit sera vraisemblablement associé au Sud-Africain Bongani Zungu. Aux côtés d’Isaac Mbenza et Gaël Kakuta, l’Iranien Saman Ghoddos, de retour de blessure après plusieurs mois d’absence, cherchera à servir au mieux Serhou Guirassy, auteur de 3 buts sur les 3 derniers matches.