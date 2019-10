L’Olympique de Marseille a été balayé dimanche sur la pelouse du Parc des Princes par le Paris SG (4-0, 11e journée de Ligue 1). Pointé du doigt pour sa gestion de l’événement, André Villas Boas a clairement assumé ce mardi, face à la presse. « On a déjà parlé suffisamment de ce match, on ne rejoue le PSG qu’en avril, on peut se concentrer sur les choses qui nous intéressent », a-t-il lâché avant de marteler un peu plus tard.

« Des regrets ? Aucun. Le match est fini, ce championnat-là est terminé, maintenant, on s’intéresse à la L1 et la Coupe de la Ligue. Le PSG c’est fini », a-t-il lancé, glissant une petite comparaison avec son adversaire de demain en Coupe de la Ligue. « Si je me souviens bien, le Monaco qui a pris 7-1 au Parc (2017/18) s’est qualifié en Ligue des Champions à la fin de cette saison-là », a relativisé le coach portugais, qui, s’il n’a pas voulu trop s’étendre sur la déroute parisienne, a tout de même trouvé des aspects positifs.

Le héros Amavi

« À la fin du match, j’ai dit aux joueurs que j’avais vu une équipe courageuse, digne, humble pour revenir sur le terrain en deuxième mi-temps comme ils l’ont fait. On n’a rien montré en première période, à part deux occasions de Valère et Dario. Alors tu te dis que ce sera pire. Mais j’étais très fier et content des efforts de la deuxième mi-temps. C’est la seule chose positive à sortir de ce match. (...) Je salue le courage admirable des joueurs, c’est dommage, car notre première mi-temps n’était vraiment pas bonne », a-t-il indiqué, avant d’ajouter une précision, individuelle cette fois.

« On a peut-être trouvé un héros à Paris, c’est Amavi. On parle d’un joueur critiqué par tout le monde, qui entre en jeu alors que son équipe perd (4-0) et qui joue bien. C’est bon pour lui, il le mérite, il a une très bonne attitude, ce sont des signes positifs à garder de ce match », a-t-il conclu. Qu’on se le dise, AVB n’a pas l’intention de broyer du noir longtemps après la claque parisienne. L’OM a des concurrents directs à défier.