À Marseille, personne ne se faisait d’illusions quant aux chances des joueurs de l’OM de revenir de Paris avec les trois points de la victoire. Incapables de battre les hommes de la capitale depuis que QSI a pris le contrôle des Rouge et Bleu, les Phocéens avaient même vu leur entraîneur, André Villas-Boas, annoncer clairement qu’il ne prenait même pas en compte le Clasico dans son tableau de marche. Dans les faits, le technicien portugais a eu raison, l’OM s’est encore incliné au Parc des Princes.

Sauf que le 4-0 infligé par la bande de Thomas Tuchel ne passe toujours pas sur la Canebière. Certes, le champion de France 2010 est doté d’un effectif moins costaud que l’ogre parisien, mais l’absence de révolte et le "suicide" tactique d’AVB font grincer des dents sur le Vieux-Port. Et tout le monde en prend pour son grade. Hier déjà, l’emblématique défenseur olympien, Eric Di Meco, n’a pas hésité à tacler la direction phocéenne au micro de RMC Sport. « S’ils n’ont plus envie de mettre de sous, qu’ils vendent le club ! S’ils n’ont plus d’ambition, si la seule ambition est de végéter et de faire de l’immobilier, qu’ils le fassent ailleurs ».

Villas-Boas en prend pour son grade

Ce matin, c’est une autre ancienne figure du club, Patrick Blondeau, qui s’est chargé d’envoyer du petit bois contre les partenaires de Dimitri Payet. « Je me demandais : "Sans déconner, ça va finir à combien ?" Où était la fierté ? (...) On n’a pas senti la moindre révolte. (…) Les dirigeants ont annoncé en 2016 : "On va faire une grosse équipe, on va contester Paris." Pour la grosse équipe, j’attends encore, mais je ne savais pas qu’on devait faire une croix sur le Classique », a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Equipe. Enfin, André Villas-Boas n’a pas échappé lui non plus à la critique. Pour le site internet Le Phocéen, spécialisé dans l’actualité de l’OM, le discours d’avant-match du Lusitanien n’a pas été bon.

« Ce n’est pas en disant que ce match ne compte pas que Villas-Boas va préserver le moral des joueurs. Ces derniers sont des compétiteurs et prendre 4-0 en quarante-cinq minutes contre le PSG, un dimanche soir devant l’une des grosses audiences de l’année en France, ça fait quand même bien mal à la tête. ». Enfin, après avoir titré sa Une des sports « Y en a marre » le lendemain du match, La Provence « Villas-Boas a eu tout faux. Le technicien portugais est passé complètement à côté du Clasico. Une sortie de route retentissante. il y aura un avant et un après ».

Une charge pour souligner l’erreur de communication d’un coach voulant banaliser un Clasico si important à Marseille, et un plan tactique désossé au bout de quelques minutes seulement. Autant de reproches qui apprendront à Villas-Boas qu’un Clasico n’est pas un match qui se dénigre, même si le rapport de forces est inégal entre les deux clubs. De quoi aussi mettre aussi davantage de pression sur ses épaules avant le choc en Coupe de la Ligue BKT face à Monaco (match à suivre sur le live commenté de notre site). Car cette fois, la sortie de route est interdite.