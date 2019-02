C’est dans un drôle de contexte que l’OM va recevoir ce mardi à 19 heures les Girondins de Bordeaux pour le compte de la 18e journée de Ligue (match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). L’Orange Vélodrome sera vide en raison du huis clos imposé par la Ligue suite au jet de pétards lors d’OM-LOSC le 25 janvier dernier. Pas forcément une mauvaise nouvelle, à titre personnel, pour Rudi Garcia, conspué régulièrement par les supporters olympiens. Les joueurs aussi ressentiront peut-être moins de pression négative pour aborder ce match très important dans la quête d’une place européenne en fin de saison.

Les joueurs, mais quels joueurs ? La liste des blessés et suspendus est longue comme le bras côté phocéen. Strootman et Thauvin sont suspendus, Balotelli pas qualifié pour ce match, Payet et Rami sont blessés et Luiz Gustavo est malade. Soit 6 titulaires habituels sur le flanc. Rudi Garcia va donc devoir s’appuyer sur certains seconds couteaux. Selon La Provence, le schéma à 3 défenseurs axiaux devrait être retenu, avec Rolando épaulé par Kamara et le revenant Sakai.

Un trio offensif Ocampos-Germain-Radonjic ?

Sur les ailes, Sarr, à droite, et Amavi, à gauche, joueront les pistons. Dans l’entrejeu, Lopez et Sanson auront la lourde tâche d’animer le jeu et de servir un trio d’attaque aussi étonnant qu’inédit avec Ocampos, Germain et Radonjic. Clinton N’Jie, buteur face à Reims, prendrait place sur le banc. De même qu’Abdennour et Caleta-Car, deux défenseurs centraux, alors que Tomas Hubocan n’a même pas été retenu malgré les absences nombreuses.

Côté Bordeaux, c’est du classique annoncé par Sud-Ouest, avec le 4-2-3-1 des derniers temps. Karamoh a toutefois été laissé en Gironde par le tandem Bédouet-Ricardo, mécontent de sa pauvre prestation face à Strasbourg. Kamano et Kalu devraient donc animer les ailes, avec Sankharé en soutien de Briand. À moins que Cornelius ne soit finalement préféré.