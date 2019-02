C’est l’interrogation qui anime le plus les débats entre supporters marseillais. Reverra-t-on rapidement Dimitri Payet dans le onze façonné par Rudi Garcia ? Victime d’une entorse du ligament collatéral médial gauche le 20 janvier dernier face à Caen, l’international tricolore a effectué son retour sur les terrains samedi dernier face à Amiens (2-0). Quelques secondes passées sur le pré synonymes d’un retour en grande pompe dans l’équipe type phocéenne ? Présent en conférence de presse avant un déplacement périlleux dimanche à Rennes, Rudi Garcia a abordé ce sujet brûlant.

Le technicien de l’OM qui s’appuie avec une certaine réussite sur un 4-4-2 avec deux joueurs devant la défense et deux éléments dans les couloirs, va devoir se creuser les méninges pour réintégrer Payet dans son onze. Si la présence du numéro dix marseillais semblait naturelle au sein d’un 4-2-3-1, celle-ci n’est désormais plus tout assurée. Les excellents résultats obtenus par Marseille ces derniers matchs n’incitent pas Garcia à précipiter le retour de son capitaine. Même si le coach phocéen préfère entretenir le flou sur la question.

« Etre figé dans un système c’est dangereux, vous savez très bien ce que j’en pense. Le retour de Dimitri est important, j’aurais besoin de tout le monde pour gagner le plus de matchs possible. Dimitri peut jouer dans plein de postes différents, cela dépend des systèmes aussi, » a ainsi confié l’entraîneur marseillais. Une manière de ménager la susceptibilité du principal protagoniste, ou une volonté de préserver la bonne dynamique actuelle en stabilisant son équipe en 4-4-2 ? Deux questions qui méritent clairement de se poser. Dimitri Payet va devoir encore patienter un peu pour retrouver sa place de titulaire et son brassard de capitaine à l’OM...