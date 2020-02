Avant la rencontre face à Nîmes ce vendredi soir, El Pipa n’avait marqué qu’un but en 2020, face à Lille le 16 février dernier. Une réalisation décisive puisqu’elle avait permis aux Phocéens de s’imposer dans le nord, mais pas de quoi effacer les critiques qui commençaient à monter autour de lui. Face à Nîmes vendredi soir (victoire 3-2), en ouverture de la 27e journée de championnat, Benedetto n’y est pas allé de main morte et s’est offert un triplé. Une prestation de qualité, sa meilleure sous la tunique phocéenne, qui lui permet donc d’écarter les quelques doutes qui s’étaient installés.

Avec neuf buts marqués à l’extérieur en championnat, il égale même la légende Jean-Pierre Papin, qui avait réussi à atteindre ce chiffre en 1991. Tout porte à croire que l’Argentin le dépassera bientôt. De quoi justifier un transfert qui avait fait parler cet été. Un premier but de renard pour égaliser, où il n’a plus qu’à pousser la passe de Bouna Sarr au fond, puis un geste de grande classe, avec un lob face au gardien rival pour donner l’avantage à son équipe. Il a ensuite signé son troisième but en deuxième période, à la retombée d’un coup-franc.

« Cela fait du bien pour la confiance »

Son entraîneur André Villas-Boas était logiquement satisfait après la rencontre. « Je pense qu’il était énervé après son match contre Nantes. Aujourd’hui il a fait un très bon match, entre les lignes il a été fondamental pour nous, car il a cherché les espaces, il a donné le ballon, et il a aussi tenu le ballon, car contre Nantes il en avait perdu quelques-uns comme ça. Il a bien contrôlé le ballon, il a donné le jeu à l’équipe, entre les lignes, en profondeur, à faire ces choses qu’il fait mieux que les buts. Il est à 11 buts pour son premier championnat européen, c’est très bien, surtout pour un joueur qui découvre l’Europe », a-t-il ainsi expliqué.

« Je suis content, content pour l’équipe qui avait besoin de gagner ce match. On avait commencé avec ce but encaissé, heureusement on a vite recollé au score et pris les devants. Je suis content de ces trois buts. Cela fait du bien pour la confiance. J’espère que ça va continuer de cette manière. L’important c’est que l’équipe enchaîne les matchs comme ça. Il me manquait un but, j’en ai mis trois. Il faut continuer de cette manière », a de son côté lancé celui qui est reparti avec le ballon du match comme le veut la tradition. Rendez-vous dès vendredi prochain, au Vélodrome face à Amiens, pour confirmer, ou non, ce retour en force !