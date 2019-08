Après l’échec Kostas Mitroglou, Dario Benedetto est le nouvel attaquant tant attendu par les supporters de l’Olympique de Marseille. Arraché à Boca Juniors après de nombreuses semaines de négociations, l’Argentin a enfin pu lancer sa saison sous ses nouvelles couleurs. Malheureusement pour lui, ses premiers pas en Ligue 1 n’ont pas été couronné de succès. Remplaçant lors de la défaite à domicile face à Reims (0-2), Benedetto était cette fois-ci titulaire contre Nantes, mais n’a pas vraiment pu se distinguer, à part en ratant un penalty offert par Dimitri Payet.

Pour le reste, l’ancien Porteño n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Une seule tentative à la 44e minute est d’ailleurs à mettre à son actif. Pour impressionner ses adversaires, il faudra donc repasser. « Aujourd’hui, il n’a rien fait. On verra ensuite dans la saison », a même déclaré en zone mixte Nicolas Pallois lorsque le défenseur nantais a été interrogé sur son duel avec l’Argentin. Pas de quoi faire gamberger un attaquant que l’on dit imperméable à la pression, notamment grâce à son vécu chez les Xeneizes.

Benedetto veut rapidement s’adapter

« Dans mon cas, il s’agit de s’adapter le plus rapidement possible. Bien entendu, c’est un football totalement différent à celui auquel j’étais habitué. Il y a de bons joueurs. Je vais devoir continuer à travailler pour m’adapter et je me sentirai plus à l’aise. Physiquement, je me sens très bien. Je reviens d’une blessure au mollet. Je pensais que ça allait être pire physiquement, mais je me suis très bien senti. Comme je vous l’ai dit, je dois continuer à travailler sur le plan footballistique. Nous allons profiter de cette semaine pour travailler là-dessus », a-t-il confié en zone mixte.

Et si Benedetto est bien décidé à travailler d’arrache-pied, c’est parce qu’il a rapidement vu que le niveau de notre championnat était plus élevé que la première division argentine. « La Ligue 1 est beaucoup plus rapide, les défenseurs sont plus grands et c’est un jeu assez dur avec peu d’espaces. Je vais essayer de m’adapter le plus rapidement possible. Je ne suis au club que depuis trois semaines, j’ai joué mon premier match en tant que titulaire, je dois continuer à travailler ». Place aux actes maintenant.

