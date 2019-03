Hier, au quart d’heure de jeu de la rencontre entre Marseille et Angers, les supporters venus au stade Vélodrome s’imaginaient vivre un après-midi tranquille, suite au deuxième but des Phocéens, signé Mario Balotelli. À ce moment-là du match, l’OM ne lâchait pas la pression sur l’OL (3e) et revenait à sept points du LOSC (2e). Mais ensuite, tout s’est mal passé pour les hommes de Rudi Garcia, qui sont complètement sortis du match, permettant aux Angevins de revenir au score 2-2, grâce à deux penaltys de Thomas Mangani.

Forcément, les Marseillais étaient extrêmement déçus à l’issue de la partie, et il semblerait que l’ambiance était très tendue dans le vestiaire suite au coup de sifflet final. Morgan Sanson, invité ce matin sur le plateau de Téléfoot, a confirmé que l’atmosphère était pesante dans les couloirs du Vélodrome : « Le coach était fou, mais les joueurs aussi. On était déçus, frustrés, on a pris ce match comme une défaite, ça fait mal. »

Des cadres toujours aussi importants au sein du vestiaire

Le milieu de terrain phocéen a ensuite tenté d’expliquer ce qui s’était passé sur la pelouse, sans chercher d’excuses, reconnaissant simplement que les Olympiens sont sortis du match : « On est en colère aujourd’hui, on a eu une période difficile après le deuxième but, on avait tout pour gagner le match. On pouvait même penser au goal-average. On a tout gâché. On a arrêté de jouer à 2-0. On a pu penser que le match était plié, il faut pourtant jouer jusqu’au bout. On a fait une erreur qui peut nous coûter cher pour la fin de saison. C’est collectivement qu’on a failli, on s’est tous endormis, on a joué a deux à l’heure. Ça nous a coûté deux points. »

Pour ce match, Garcia avait aligné deux joueurs plus très souvent titulaires avec l’OM cette saison, alors qu’ils étaient des cadres de l’effectif l’an passé : Adil Rami et Jordan Amavi. Sanson est revenu sur la situation de ces anciens membres importants, devenus remplaçants aujourd’hui (parmi lesquels on peut rajouter Dimitri Payet, Kevin Strootman et Luiz Gustavo) : « Ce n’est pas facile pour certains. J’ai eu des moments où j’ai moins joué moi aussi. Mais ils ont un état d’esprit irréprochable, ça se ressent au quotidien. Ils continuent de parler, ils sont importants dans le collectif, ce sont de grands professionnels qui continuent de s’investir à l’entraînement. » Avant de conclure, en indiquant que l’OM croit toujours en une qualification pour la C1 l’an prochain : « L’objectif est toujours le podium, on y croit, c’est mathématiquement possible. »