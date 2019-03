Ce samedi, aux alentours de 17h20, on se disait que l’Olympique de Marseille allait facilement l’emporter sur sa pelouse de l’Orange Vélodrome contre Angers. En effet, les Phocéens menaient déjà deux buts à zéro grâce à un doublé de l’inévitable Mario Balotelli. Mais l’OM s’est délité. Adil Rami a commencé à effectuer des relances douteuses, Jordan Amavi est retombé dans ses travers et Florian Thauvin a montré une insuffisance assez phénoménale.

À la pause, les hommes de Rudi Garcia ne menaient plus que deux buts à un puisque Thomas Mangani avait transformé un penalty causé par Jordan Amavi. La seconde période a été quasiment à sens unique pour les joueurs de Stéphane Moulin et ils allaient obtenir un nouveau penalty (à nouveau réussi par Thomas Mangani) suite à une faute d’Adil Rami dans la surface consécutive à une relance hasardeuse de Jordan Amavi. En fin de rencontre, Bouna Sarr était exclu pour un pied haut.

Les cadres se pointent du doigt

Une mauvaise fin de journée donc pour l’Olympique de Marseille puisqu’ils perdent deux points sur l’OL, victorieux de Rennes vendredi soir (1-0), et potentiellement sur Lille, qui affronte ce dimanche, en fin de journée, Nantes à la Beaujoire. En zone mixte, il n’y a eu que Germain, absolument transparent en seconde période, pour évoquer cette contre-performance qui pourrait coûter très cher au club de Jacques-Henri Eyraud en fin de saison.

Mais ce n’est pas tout. Selon le journal L’Équipe, le ton est monté dans les vestiaires à l’issue du match. Les cadres, entre eux, se sont échauffés et les murs ont, semble-t-il, tremblé, tandis que les doigts étaient pointés vers les erreurs défensives. Pour que l’OM atteigne son objectif de se placer sur le podium pour atteindre la Ligue des Champions, il faudra un véritable miracle. En gros, faire un sans-faute sur les neuf derniers matches et espérer des faux pas des Dogues et des Gones.