L’Olympique de Marseille est en grandes difficultés. Ce mardi, pour se rattraper, les Phocéens pourront récupérer trois points sur tout le monde puisqu’ils disputent, au Stade Orange Vélodrome, un match en retard contre les Girondins de Bordeaux. Toutefois, cela ne sera pas simple, l’OM, actuel dixième de Ligue 1, compte de nombreux absents : Balotelli n’est pas qualifié, Strootman et Thauvin sont suspendus, Payet et Rami sont blessés et Luiz Gustavo est malade. Le coach phocéen a du pain sur la planche.

D’ailleurs, Rudi Garcia est quand même au centre du cyclone, tout comme le président Jacques-Henri Eyraud. Des rumeurs d’évictions, en cas de défaites contre Dijon et Bordeaux, commençaient à fleurir sur l’internet. Mais, présent en conférence de presse d’avant-match ce lundi, l’ancien technicien de l’AS Roma, de Lille et du Mans, s’est montré relativement combatif, bien qu’un peu sur les nerfs, expliquant que la seule chose qui l’intéressait était la rencontre de demain.

Garcia n’est pas près de partir

« On est venu me chercher pour un projet, j’entame ma deuxième saison pleine, j’étais venu en cours. On travaille de manière acharnée avec Andoni et Jacques-Henri puisqu’on est les trois personnes à travailler au quotidien. Il n’y a pas de changement entre cette année et l’année passée. On est déçu que ça ne porte pas ses fruits. Il reste suffisamment de matches pour remonter au classement. Il n’y a que ça qui m’anime. Je donne le meilleur de moi-même et je n’ai pas fini de le donner. Espérons qu’on va remonter vite la pente et que ce ne soit pas une saison ratée. Dans les coupes, ça l’est. Il ne reste que le championnat, on verra à la fin. Il y a plein de belles choses à faire. Ce serait bien de rappeler que, quand on est arrivé, on n’était pas bien classé et qu’il y avait plein de soucis dans le club. Le projet continue et je suis à fond dedans », a-t-il répondu alors qu’on le dit dans les cordes.

Dans la foulée, un de nos confrères l’a relancé pour savoir si son avenir était lié à une éventuelle qualification de l’OM en Ligue des Champions. Une nouvelle fois, il a botté en touche en étant un peu plus piquant, cette fois. « L’objectif, c’est Bordeaux, il n’y a pas d’autres objectifs. Il n’y a pas à penser au podium ou à la fin de saison. Il faut tout mettre contre Bordeaux. Le reste, ça ne sert à rien c’est de l’énergie perdue », a-t-il ainsi déclaré. Premier élément de réponse, ce mardi à l’Orange Vélodrome contre les Girondins de Bordeaux, mais sans Garcia sur le banc puisqu’il est suspendu.