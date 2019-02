« Après le match contre Francfort (joué à huis clos), j’espère ne plus revivre ça de ma carrière. » Au sortir du match remporté face à Caen le 20 janvier dernier, Rudi Garcia évoquait ses craintes et son dégoût de devoir jouer des matches dans un Orange Vélodrome privé de spectateurs. Malheureusement pour le coach marseillais, les débordements survenus lors du choc face au LOSC (1-2) ont condamné l’enceinte phocéenne à un nouveau huis clos.

Une ambiance particulière pour une équipe en grande difficulté en championnat. Relégué à la dixième place après son revers en terres rémoises (1-2), l’OM se doit de l’emporter face à des Girondins de Bordeaux, eux aussi en quête de rachat après leurs défaites successives face à Strasbourg (en L1 et en 1/2 finale de Coupe de la Ligue). Une rencontre à enjeu qui s’annonce encore plus compliquée pour Rudi Garcia. Suspendu, l’entraîneur devra déjà officier dans les tribunes. Par chance, l’absence de public lui permettra d’être dans des conditions quasi similaires à celles d’un entraînement.

Tous les meilleurs atouts offensifs de l’OM seront absents

Mais là n’est pas le plus important. Pour tenter de l’emporter contre Bordeaux, Marseille, qui enregistre le retour du guerrier Sakai, devra composer avec plusieurs absents de marque. À commencer par les blessés Adil Rami et Dimitri Payet qui ne sont toujours pas remis. Puis il y a les suspendus. Et pas n’importe lesquels. Décisif depuis le début de l’année 2019 (1 but et 2 passes décisives lors des 4 derniers matches de L1), Kevin Strootman ne sera pas de la partie en raison d’une accumulation de cartons jaunes. Suspendu trois matches, dont un avec sursis suite à son expulsion face au LOSC, Florian Thauvin purgera sa dernière rencontre de suspension.

Là encore, c’est un coup dur pour l’OM puisque l’ancien Bastiais est l’atout offensif numéro 1 des Phocéens cette saison (11 buts et 4 assists en championnat). Enfin, comme si cela ne suffisait pas, Mario Balotelli, buteur en seulement 15 minutes passées sous le maillot olympien, n’est pas qualifié pour le match. En effet, ce match compte pour la 18e journée de L1, et cette rencontre avait été initialement prévue avant la signature du Transalpin. Autant d’absents qui laisseront donc la place à des éléments tels que Clinton N’Jie ou Valère Germain pour s’exprimer. Deux joueurs qui n’ont inscrit que cinq buts à eux deux en championnat...