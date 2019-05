Ce dimanche soir, Rudi Garcia dirigera peut-être son ultime grand match à l’Orange Vélodrome. En effet, l’Olympique de Marseille reçoit l’Olympique Lyonnais (rencontre à suivre sur notre live commenté) dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Pourtant, cette rencontre n’a pas du tout la même saveur que les années précédentes et pour cause, les Olympiens n’ont quasiment plus rien à jouer en cette fin de saison si ce n’est un mince espoir d’accrocher la Ligue Europa.

Cette saison, les Marseillais ont été relativement décevants. Ils ont enchaîné les contre-performances, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France, en Coupe de la Ligue ou même en Ligue Europa finissant derrière Francfort, Limassol et la Lazio. Par conséquent, lorsqu’il faudra faire le bilan, ce qui ne devrait plus tarder, il conviendra de regarder du côté des joueurs, bien sûr, mais aussi de celui qui a échoué à qualifier l’OM pour la Ligue des Champions deux années de suite.

Où pourrait-il rebondir ?

Justement, Rudi Garcia, prolongé en début de saison par Jacques-Henri Eyraud, se chercherait une porte de sortie, si on en croit les informations du journal L’Équipe en ce dimanche. Ses représentants, comme ils l’avaient fait l’année passée, sonderaient le marché pour essayer de lui trouver un point de chute. Serait-ce simplement pour prévoir le pire ? Ou alors est-ce que Rudi Garcia est conscient que son aventure sur la Canebière va prendre fin dans trois matches ?

Nul ne le sait. Pour autant, les coaches devraient pas mal bouger cet été ce qui laisserait une place pour Garcia. En Italie, les deux formations de Milan devraient chercher quelqu’un et c’est aussi le cas à l’AS Roma, l’ancien club de Garcia. Mais c’est en Espagne que la porte semble bien ouverte. Monchi, revenu au FC Séville, aimerait rebâtir tout le côté sportif et penserait à Rudi Garcia pour s’asseoir sur le banc. La réponse arrivera très bientôt...