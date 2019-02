Une saison difficile en terme de statistiques. Depuis le début de saison, Valère Germain n’a pas trouvé le chemin des filets à de nombreuses reprises. En 28 apparitions toutes compétitions confondues, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a marqué à seulement trois reprises, pour également une passe décisive. Des statistiques qui lui ont souvent valu quelques critiques. Mais cet hiver, l’ancien joueur de l’OGC Nice a vu Mario Balotelli arriver sur la Canebière et Kostas Mitroglou partir en prêt à Galatasaray. Et depuis l’arrivée de l’attaquant italien, Rudi Garcia a tenté d’instaurer un 4-4-2 avec deux attaquants de pointe. Une aubaine donc pour Valère Germain, qui n’a cependant pas été titularisé pour le moment aux côtés de Super Mario.

Présent en conférence de presse ce jeudi avant le match de Ligue 1 contre Amiens (samedi à 17h, à suivre en direct sur notre live commenté), le principal concerné a donc forcément été questionné sur sa complémentarité avec Mario Balotelli. Et Valère Germain l’a assuré : les deux joueurs sont faits pour évoluer ensemble : « on n’a pas encore joué énormément ensemble, mais on devine la complémentarité. Ça va être à nous maintenant de la montrer sur le terrain. On avait fait un bon match à Dijon. C’est un joueur qui a besoin de soutien comme le coach l’a dit. Moi j’aime bien aussi évoluer et avoir un attaquant à mes côtés. Lui, c’est le cas aussi comme à Nice, où il a pu le faire avec Alassane Pléa, ça marchait bien. On sait qu’il aime bien décrocher, aller dans la profondeur, chose que j’aime bien aussi faire. Sur le papier, on a des qualités qui peuvent être complémentaires. Ça va être à nous de le prouver sur le terrain. Je pense que ça va bien fonctionner. »

Germain-Balotelli, un duo prometteur ?

Pour se faire, il faudrait que l’Olympique de Marseille continue d’évoluer avec ce 4-4-2, système mis en place depuis deux rencontres, face aux Girondins de Bordeaux (1-0) et le Dijon FCO (1-2). En tout cas, Valère Germain semble ravi de la mise en place de ce schéma. « C’est le coach qui choisira en fonction des matches, des adversaires. On a un groupe qui peut jouer comme ça, on a des excentrés de qualité, des attaquants de qualité... Le coach l’a répété, on jouera dans le système qui nous fera gagner. Il faut continuer à espérer gagner des matches pour garder ce système, a expliqué le Marseillais avant d’enchaîner. Ça nous apporte plus de présence devant le but, on peut presser plus haut, avoir quelqu’un entre les lignes aussi. Sur les deux derniers matches, il y avait toujours quelqu’un entre les lignes et quelqu’un qui prenait la profondeur. Si les offensifs arrivent à bien faire leurs déplacements, c’est un système simple à jouer et qui peut apporter des résultats. »

Une complémentarité avec Mario Balotelli, un système qui le ravit. Valère Germain semble désormais avoir toutes les cartes en main pour montrer de belles choses avec l’Italie. La présence de ce dernier semble d’ailleurs l’avoir un peu aidé dernièrement : « je pense encore pouvoir apporter au groupe. Le coach me l’a redit, mes coéquipiers aussi. Je suis content d’être resté aussi surtout qu’avec Mario, ça peut amener de nouvelles perspectives. C’est vrai que depuis qu’il est là, j’ai l’impression d’être un peu plus libéré, de refaire un peu ce que je faisais les années passées. J’espère que ça va continuer comme ça. » Il ne reste donc plus qu’à retrouver le chemin des filets, même si Valère Germain a assuré qu’il préférait avant tout que l’OM gagne les trois-quatre prochains matches plutôt qu’il marque.