La semaine a été compliquée pour le Paris Saint-Germain. En effet, les Parisiens se sont inclinés au Signal Iduna Park, contre le Borussia Dortmund, sur le score de deux buts à un en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Une polémique est venue se greffer à cela avec la sortie, sur l’internet, des vidéos des joueurs fêtant dignement les anniversaires des Sud-Américains Edinson Cavani, Angel Di Maria et Mauro Icardi. Leonardo est d’ailleurs monté au créneau à ce sujet.

Mais pour se refaire la cerise, le PSG peut compter sur la Ligue 1. Les Parisiens accueillent ce dimanche soir, au Parc des Princes, les Girondins de Bordeaux (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Une équipe qui réussit plutôt bien aux hommes de Thomas Tuchel puisque le club de la capitale n’a plus perdu depuis 2010 et sur les dix derniers matches, il l’a emporté à sept reprises dont un magnifique six buts à deux le 30 septembre 2017 avec un doublé de Neymar notamment.

Le retour des quatre fantastiques

Pour ce match, Thomas Tuchel devrait aligner un 4-4-2, mais ne disposera pas de Herrera et Bakker (blessés), de Meunier qui est malade et de Dagba qui est en reprise. Dans les buts, évidemment, Keylor Navas. Devant lui devraient être alignés Juan Bernat, Presnel Kimpembe, Thiago Silva et Thilo Kehrer. Marquinhos et Marco Verratti devraient être les hommes de l’entrejeu. Enfin, devant, les quatre fantastiques avec Neymar et Angel Di Maria sur les ailes et Kylian Mbappé et Mauro Icardi sur le front de l’attaque.

Du côté de Paulo Sousa, on devrait aligner un 4-2-3-1. Benoît Costil tiendra bien sa place dans les buts et sera probablement protégé par Youssouf Sabaly, Laurent Koscielny, Pablo et Loris Benito. Au milieu de terrain, Toma Basic et le Brésilien Otavio formeront le double pivot. Hwang Ui-jo et Nicolas de Préville se chargeront de l’animation des ailes quand Yacine Adli, l’ancien Parisien, sera probablement en soutien de Josh Maja. À voir si Paris relève la tête ou si Bordeaux créera la surprise.