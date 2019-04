« Je ne sais pas si le club veut me garder mais moi je suis ouvert pour ça. Si le club vient et me dit : "on peut parler d’une prolongation", pourquoi pas. (...) Je suis très bien ici, pas pour l’argent, j’aime mes coéquipiers ici, j’aime trop habiter à Paris aussi ». Il y a quelques jours, Julian Draxler faisait une mise au point très claire pour son avenir. Si ça ne dépendait que de lui, il serait prêt à rester au Paris Saint-Germain. Mais si on se fie aux informations du quotidien l’Equipe ce samedi, l’avenir de l’Allemand pourrait s’écrire ailleurs...

Arrivé à Paris en janvier 2017, on peut dire que l’ancien de Schalke 04 ne s’est pas vraiment imposé du côté du Parc des Princes. Servant principalement à dépanner en cas d’absence au milieu ou aux avant-postes, l’international germanique n’a jamais vraiment été en mesure de prouver à Unai Emery, puis à Thomas Tuchel, qu’il peut prétendre à une place de titulaire dans le onze de gala du Paris Saint-Germain. Très utilisé en ce moment en raison des nombreuses blessures côté parisien, il peine à briller, à l’image de son match face à Nantes en milieu de semaine lors de la défaite 3-2 du leader de la Ligue 1.

Une vente pour renflouer les caisses ?

Comme l’explique le journal, Draxler s’est en tout cas très bien intégré dans le vestiaire parisien, ayant notamment appris le français très rapidement. On le voit d’ailleurs régulièrement plaisanter avec ses coéquipiers sur les réseaux sociaux, lui qui n’appartient à aucun clan particulier dans le vestiaire du PSG. Suffisant pour convaincre les décisionnaires parisiens de le conserver cet été ? Pas forcément...

Effectivement, l’Allemand fait partie des joueurs que la direction serait prête à vendre cet été, et ce alors qu’elle va devoir vendre des membres de l’équipe pour avoir de la liberté sur le mercato et recruter comme elle le souhaite. Sa cote sur le marché reste très élevée, grâce à son âge encore jeune, son statut d’international et sa marge de progression encore existante. Un renfort de choix pour de nombreux clubs donc... Julian Draxler a encore ce sprint final pour convaincre Thomas Tuchel et sa direction de ne pas le pousser vers la sortie cet été.