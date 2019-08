Tout le monde se demande si Neymar, désireux de quitter le Paris SG cet été pour retrouver Barcelone, partira ou non d’ici la fin du mercato estival. Au sein du club de la capitale, certains ont déjà pris parti. Marco Verratti a ainsi récemment déclaré au micro de RMC Sport que l’écurie francilienne ne devrait pas retenir l’international auriverde contre sa volonté. Thomas Tuchel, lui, interrogé à plusieurs reprises en conférence de presse, s’est contenté de rappeler que c’était à sa direction de gérer cette situation.

Ce vendredi, depuis Shenzhen, en Chine, à la veille du Trophée des Champions contre Rennes (samedi, 13h30), Kylian Mbappé (20 ans), qui a fait face à la presse, n’a bien évidemment pas pu éviter les questions sur le sujet. Et le champion du Monde 2018 s’est montré clair. « Je l’attendais cette question (rires). Il est comme d’habitude, tout le monde connaît sa situation, il est de retour, il est remis de sa blessure, rien de particulier, on a vu sa qualité », a-t-il d’abord lancé.

L’attaquant parisien a ensuite expliqué qu’il ne souhaitait pas voir partir le n° 10 cet été. « Je ne veux pas qu’il parte », a-t-il lâché, conscient que le PSG est plus fort avec le Paulista. Mieux, le natif de Bondy a même fait part de son sentiment à l’intéressé en privé. « J’en ai parlé avec lui, il sait ce que je pense de lui, de sa situation. On a une relation d’honnêteté et de respect, donc je lui ai dit ce que je pensais. Tout va très bien », a-t-il conclu. Une prise de position franche. Sera-t-elle entendue par tous les acteurs de ce dossier ? La suite du mercato répondra à cette question...

