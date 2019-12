Kylian Mbappé n’a pas le temps. L’international tricolore, qui a fêté ses 21 ans il y a trois jours, continue d’imprimer une cadence infernale. Le natif de Bondy a déjà joué 200 rencontres professionnelles durant sa carrière, club et sélection confondus (60 matches avec l’AS Monaco, 106 avec le Paris Saint-Germain et 34 en équipe de France). À cela, il faut ajouter que le footballeur né en 1998 a déjà passé la barre symbolique des 100 buts. Il en est à 118 réalisations plus exactement. Buteur, il est aussi un redoutable passeur (60 assists). Sur l’année civile 2019, Mbappé a marqué 41 buts avec le club de la capitale (plus 3 en sélection). Soit une moyenne de 0,96 but par rencontre.

Incontournable avec les Bleus comme avec les pensionnaires du Parc des Princes, le numéro 7 du PSG poursuit son ascension fulgurante, lui qui espère poursuivre sur cette voie en 2020 où il vise une participation aux JO, une victoire à l’Euro et en Ligue des Champions. Des trophées qui compteront au moment de choisir le Ballon d’Or. Quatrième du classement en 2018, année où il avait remporté le Trophée Raymond Kopa récompensant le meilleur U21 de la planète ; Mbappé est arrivé en sixième position du classement du Ballon d’Or en 2019. Il peut néanmoins se consoler avec le titre de meilleur joueur français de l’année. Un titre décerné par nos confrères de France Football.

Mbappé ne veut pas faire de l’ombre à Neymar

À cette occasion, Kylian Mbappé s’est longuement confié à France Football, évoquant divers sujets dont l’évolution de son statut et la perception des gens que peuvent avoir de lui. Le Parisien a tenu à mettre les choses au clair assurant qu’il n’avait pas changé et qu’il n’était pas devenu un joueur uniquement obsédé par les buts et les statistiques. Il sent toutefois qu’il a beaucoup plus de responsabilités et qu’on le recherche plus sur le terrain. Un terrain qu’il partage notamment avec Neymar. Il y a quelques jours, le Brésilien avait évoqué sa relation avec le Français. C’est à présent au tour de Mbappé d’évoquer les liens qui l’unissent à "Ney", un joueur qu’il respecte et à qui il ne veut surtout pas voler la vedette.

« Quand je suis arrivé à Paris, il n’y avait pas de débat. C’était lui (Neymar) la superstar, que j’étais venu un peu épauler, aider. Il se blesse, rate sa Coupe du monde et moi je la gagne. Et là, commencent à sortir des histoires sur notre prétendue rivalité, sur ma volonté de prendre sa place. J’ai été bouleversé d’entendre tout ça. Quand je suis revenu au Camp des Loges en août 2018, la première chose que j’ai faite c’est d’aller attraper “Ney” pour lui dire : “Tu as peut-être raté ta Coupe du monde... Et tant mieux pour nous. Mais, ici, t’inquiète pas, je ne marcherai pas sur tes plates-bandes. Je vais « jouer » le Ballon d’Or France Football cette année car tu n’es pas dans la course, mais je t’assure que je ne veux pas prendre ta place, tu peux la garder. Je suis toujours là pour t’aider”. » Neymar appréciera !