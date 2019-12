2019 est donc l’année de Lionel Messi. Quatre ans après avoir gagné son dernier Ballon d’Or, l’attaquant argentin du FC Barcelone a donc remporté la sixième statuette de sa carrière. Il devance au classement le défenseur central de Liverpool Virgil van Dijk. Vainqueur de la Ligue des Champions et deuxième de Premier League, il passe tout près d’obtenir le Graal pour sa première nomination.

Le podium est complété par Cristiano Ronaldo. Vainqueur de la Serie A et de la Ligue des Nations, le Portugais reste sur le podium pour la neuvième fois de suite. Enfin, Sadio Mané termine au pied du podium après une grande saison avec Liverpool où il a remporté la Ligue des Champions. Le premier Français, Kylian Mbappé arrive en sixième position.

Le classement complet du Ballon d’Or :

1er) Lionel Messi (FC Barcelone/Argentine)

2e) Virgil van Dijk (Liverpool/Pays-Bas)

3e) Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal)

4e) Sadio Mané (Liverpool/Sénégal)

5e) Mohamed Salah (Liverpool/Égypte)

6e) Kylian Mbappé (PSG/France)

7e) Alisson Becker (Liverpool/Brésil)

8e) Robert Lewandowski (Bayer Munich/Pologne)

9e) Bernardo Silva (Manchester City/Portugal)

10e) Riyad Mahrez (Manchester City/Algérie)

11e) Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam et FC Barcelone/Pays-Bas)

12e) Raheem Sterling (Manchester City/Angleterre)

13e) Eden Hazard (Chelsea et Real Madrid/Belgique)

14e) Kevin de Bruyne (Manchester City/Belgique)

15e) Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam et Juventus/Pays-Bas)

16) Sergio Agüero (Manchester City/Argentine)

17) Roberto Firmino (Liverpool/Brésil)

18) Antoine Griezmann (Atlético de Madrid et FC Barcelone/France)

19) Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Angleterre)

20e) Dusan Tadic (Ajax Amsterdam/Serbie)

20e) Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/Gabon)

22e) Heung-min Son (Tottenham/Corée du Sud)

23e) Hugo Lloris (Tottenham/France)

24e) Marc-André ter Stegen (FC Barcelone/Allemagne)

24e) Kalidou Koulibaly (Napoli/Sénégal)

26e) Karim Benzema (Real Madrid/France)

26e) Georginio Wijnaldum (Liverpool/Pays-Bas)

28e) Marquinhos (Paris Saint-Germain/Brésil)

28e) Donny van de Beek (Ajax Amsterdam/Pays-Bas)

28e) Joao Felix (Benfica et Atlético de Madrid/Portugal)