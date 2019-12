S’il y a deux hommes qui peuvent mener le Paris Saint-Germain au bout en Ligue des Champions cette année, ce sont bien Kylian Mbappé et Neymar. Les statistiques qu’affichent les deux sont déjà monstrueuses alors qu’on a même pas atteint la mi-saison, puisque le premier compte déjà quinze buts toutes compétitions confondues, alors que le deuxième en affiche huit au compteur malgré des absences régulières. Et ça tombe bien, le Français et le Brésilien s’entendent plutôt bien, sur le terrain mais aussi en dehors. C’est la star de la Canarinha qui l’a confié dans un long entretien accordé à France Football.

« Notre relation est très bonne ! On est très amis, on s’entraide toujours sur le terrain pour continuer à gagner, et pour toujours marquer des buts. C’est un garçon qui a quelque chose de vraiment spécial. On s’envoie des messages en permanence, et il n’y a pas de compétition entre nous. Quand l’un marque, l’autre vient toujours célébrer cette réussite avec lui. Notre relation est faite d’amitié, de camaraderie. S’il n’y a pas cela dans le foot, les choses ne se passent jamais bien. On a une grande complicité sur le terrain, une intimité qui se retrouve dans notre jeu comme dans la vie. Je crois que c’est bon pour nous deux comme ça l’est aussi pour l’équipe. On adore être ensemble, jouer ensemble, et c’est une relation qui, je crois, peut aider le Paris Saint-Germain », a expliqué le Brésilien. À eux de le prouver face au Borussia Dortmund dès le mois de février...