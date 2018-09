Il y a deux journées, les amoureux du football et pas seulement ceux du Paris Saint-Germain découvraient le jeune Moussa Diaby. Contre Saint-Etienne, l’attaquant était entré en jeu à la mi-temps et avait trouvé le chemin des filets rapidement, prenant donc sa part dans la belle victoire du club de la capitale quatre buts à zéro. C’est peu dire donc qu’on attendait d’être à nouveau surpris lorsqu’on a vu que Thomas Tuchel avait couché son nom sur la feuille de match sur l’aile gauche, devant N’Soki.

Et ce n’est pas peu dire qu’on a vu du grand Moussa Diaby malgré son jeune âge (19 ans). S’il n’est pas impliqué sur le premier et le troisième, il est à la passe - sublime - vers Cavani qui amène le penalty marqué finalement par Neymar et surtout il est à la passe sur le but de Meunier. Ce n’est d’ailleurs pas vraiment une passe mais plutôt un caviar. Il n’est donc pas étonnant qu’on retrouve le natif de Paris crédité d’un joli 6,5 dans les notes de la rédaction FM.

« Pour arriver au niveau de Neymar, Cavani et Mbappé... »

Dès lors, il était évident que le jeune garçon allait s’arrêter pour débriefer sa jolie prestation du soir. « C’est une grande fierté de jouer au PSG. J’ai été formé dans ce club. J’ai su progresser pour arriver en pro, jouer avec des grands joueurs et c’est très bien. Mon meilleur match au PSG ? Je pense que j’ai fait un bon match et j’espère en faire d’autres encore meilleurs pour arriver au niveau de Neymar, Cavani et Mbappé. Oui c’est vrai qu’il (Thomas Tuchel, ndlr) fait beaucoup confiance aux jeunes, aujourd’hui il m’a donné sa confiance, je le remercie et j’espère que ça va continuer comme ça », a développé Moussa Diaby un brin gêné par la cohorte de journalistes en zone mixte.

En conférence de presse, de son côté, Thomas Tuchel, réputé être un coach qui fait confiance aux jeunes, était absolument ravi. « Il a fait un bon match. J’attends ça de Moussa. D’utiliser sa vitesse et ses dribbles. Il a fait deux semaines top à l’entraînement et il a mérité de jouer aujourd’hui. C’était important pour moi d’avoir un gaucher à gauche aujourd’hui contre le bloc de Reims. Il est très confiant », a déclaré le technicien allemand en zone mixte. Après sa performance ce soir, comparée à celle de Julian Draxler, il est probable qu’on revoit très bientôt Moussa Diaby à nouveau dans la peau d’un titulaire.