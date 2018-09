Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain recevait le Stade de Reims au Parc des Princes et visait le 7/7 en Ligue 1. A cette occasion, Thomas Tuchel optait pour un 4-2-3-1 avec les titularisations notamment de Nsoki, Dagba, Draxler et Moussa Diaby. Pour cette affiche, le technicien allemand décidait de se passer des services de Juan Bernat. Kylian Mbappé purgeait son dernier match de suspension ce soir. Côté rémois, David Guion alignait un 4-3-3 avec le trio Ojo, Chavarria, Oudin. Les joueurs parisiens se faisaient surprendre dès l’entame. Sur la gauche, Konan alertait Chavarria dont le centre trouvait Chavalerin dont la frappe ne laissait aucune chance à Buffon (0-1, 1er). Surpris, le Paris SG réagissait et Julian Draxler voyait sa lourde frappe négociée difficilement par Mendy (5e).

Quelques secondes plus tard, le leader du championnat égalisait. Verratti jouait avec Draxler qui se faisait devancer par son adversaire. Le ballon revenait sur Edinson Cavani dont le piqué lobait Mendy sorti sur ce coup (1-1, 5e). Quatre minutes plus tard, Neymar sur corner trouvait Marquinhos dont la tête passait juste au-dessus des buts de Mendy. Le PSG accentuait la pression sur les buts champenois. Sur un superbe extérieur du pied de Neymar, Diaby prenait la profondeur côté gauche et centrait pour Cavani stoppé irrégulièrement dans la surface par Konan. L’arbitre indiquait le point de penalty. Neymar s’en chargeait et prenait à contre pied Mendy (2-1, 24e sp). Les hommes de Thomas Tuchel prenaient le large avant la pause. Sur un coup-franc frappé par Neymar, Mendy négociait mal le ballon, Cavani qui traînait par là, poussait le ballon dans le but vide (3-1, 44e).

Meunier enchaîne les buts comme des perles

Au retour des vestiaires, le PSG gérait tranquillement les opérations. Marco Verratti récupérait le cuir au milieu du terrain et servait Neymar dont la frappe enroulée était bien captée par Mendy (47e). Le Stade de Reims montrait enfin le bout de son nez peu avant l’heure de jeu. Suite à une combinaison sur corner, le cuir revenait sur Oudin dans la surface dont la frappe était bien captée par Buffon (52e). Le PSG assénait le coup de grâce sur une attaque menée par Neymar qui lançait Diaby sur la droite. Le centre de l’ailier parisien était repris victorieusement par Meunier (4-1, 55e).

Quelques secondes plus tard, Julian Draxler alertait Cavani qui croisait trop sa frappe (56e). Serein avec trois buts d’avance, Paris laissait l’initiative à son adversaire du soir. Chavarria décochait ainsi une lourde frappe et obligeait Buffon à dévier le ballon en corner (68e). Quelques secondes plus tard, Ojo sur la gauche sollicitait une nouvelle fois le portier italien qui remportait son duel (69e). Juste avant la fin du match, Neymar lançait idéalement Cavani qui voyait son piqué heurter la transversale de Mendy (89e). Grâce à ce septième succès consécutif, le Paris Saint-Germain restait leader du championnat et devenait la première équipe à marquer trois buts ou plus lors des sept premières journées, dans l’histoire de la Ligue 1.

L’homme du match : Cavani (7) : sur son premier ballon, El Matador fait mouche. Son superbe piqué permet aux siens de recoller au score et de ne pas douter (1-1, 5e). L’attaquant uruguayen très en vue ce soir, provoque le penalty pour son équipe suite à un centre de Diaby (24e). Il se montre opportuniste sur le troisième but parisien en profitant d’une boulette de Mendy (3-1, 44e). A manqué de lucidité en croisant trop sa frappe suite à une superbe passe de Draxler (56e). Toujours aussi volontaire dans les tâches défensives, il a manqué de jus sur certaines actions où il se trouvait à la dernière passe. L’ancien Napolitain manque le triplé sur une offrande de Neymar, son piqué vient mourir sur la transversale (89e).

PSG

Buffon (6) : le portier italien s’est fait surprendre sur la frappe de Chavalerin qui provoque le premier but rémois (0-1, 1ère) sans avoir eu le temps de toucher le ballon. L’ancien gardien de la Juventus a passé une soirée tranquille. Il capte bien une frappe d’Oudin (52e), avant de s’employer sur une tentative de Chavarria (68e) et sur un face à face avec Ojo (69e).

Nsoki (5,5) : titularisé à la place de Bernat, le latéral gauche parisien s’est montré à son avantage dans les duels et est resté concentré dans les phases défensives. Offensivement, il a pas mal combiné avec Moussa Diaby. Beaucoup plus discret dans le second acte où il a moins participé aux phases offensives.

Marquinhos (5,5) : attentiste sur le but du Stade de Reims où il laisse Chavarria centrer tranquillement. Le défenseur central brésilien finalement préféré à Kimpembe se montre précieux en couverture pour compenser les manques de ses partenaires. Sa tête sur un corner de Neymar passe juste au-dessus (9e). N’a quasiment jamais été pris à défaut dans les duels.

Thiago Silva (5,5) : pris au dépourvu sur le centre de Chavarria, le capitaine du PSG sort trop tardivement sur Chavalerin au moment de sa frappe qui provoque le premier but (0-1, 1ère). L’international brésilien s’est bien repris par la suite en affichant une certaine sérénité et en montrant son sens de l’anticipation.

Dagba (non noté) : le jeune latéral droit parisien s’est fait surprendre rapidement par Chavarria sur le but de Chavalerin (0-1, 1ère). Ce dernier a dû quitter prématurément les siens sur blessure. Remplacé par Meunier, (6) à la 23e qui dès son entrée n’a pas hésité à participer aux phases offensives sur son côté. Sur un nuage depuis plusieurs matchs, l’international belge profite d’une offrande de Diaby pour inscrire son troisième but de la saison (4-1, 55e). Le Diable Rouge montre de belles dispositions depuis août dernier.

Rabiot (5,5) : tout en maîtrise, le Duc a semblé gérer ses efforts dans l’entrejeu. Il s’est moins projeté qu’à l’accoutumée. Le milieu parisien s’est montré plus à son avantage au retour des vestiaires, ou ses qualités de projection et ses récupérations dans l’entrejeu ont fait du bien. Remplacé à la 65e par Di Maria qui a apporté toute sa percussion sur le côté gauche.

Verratti (6) : le Petit Hibou a essayé d’insuffler le bon tempo à son équipe en alternant jeu court et jeu long. Le petit milieu italien est monté en puissance dans le second acte, ce qui s’est ressenti sur son volume de jeu et ses efforts défensifs. Le numéro six parisien s’est toujours montré disponible et a touché 134 ballons ce soir. Éloquent.

Diaby (6,5) : titularisé à la place d’Angel Di Maria, le titi parisien n’a pas laissé passer sa chance. Très actif sur son flanc gauche, il a désarçonné la défense champenoise par ses accélérations meurtrières. Bien lancé dans la profondeur par Neymar, son centre pour Cavani provoque le penalty pour son équipe (24e). Son énorme activité est récompensée par une passe décisive pour Thomas Meunier (4-1, 55e). Il fut un danger constant pour la défense champenoise.

Neymar (6) : repositionné en meneur de jeu depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, le génie brésilien amorce souvent les offensives parisiennes grâce à sa qualité dans les transmissions et son aisance technique. C’est lui qui est à l’origine de l’action qui provoque le penalty sur Cavani qu’il transforme derrière (2-1, 24e). L’ancien joueur du Barça s’est lâché techniquement dans le second acte. Sa frappe enroulée était bien captée par Mendy (47e). Une prestation aux petits trots pour la star brésilienne qui n’a pas eu besoin de forcer son talent. Aurait pu offrir le triplé à Cavani en fin de match suite à une superbe passe (89e).

Draxler (4) : la perte de balle de l’international allemand amène le premier but rémois. Relativement discret dans le premier acte où il s’est contenté d’essayer de combiner avec Dagba puis Thomas Meunier. Aurait pu se muer en passeur décisif pour Cavani mais le buteur uruguayen a trop croisé sa frappe (56e). Blessé, il quitte les siens à la 59e, remplacé par Nkunku qui n’a pas montré grand chose.

Reims

Mendy (2,5) : il est intervenu sur une frappe de Draxler à la 5e minute, mais n’a rien pu faire sur le ballon piqué de Cavani qui a permis à Paris d’égaliser à un partout (6e). Il a fait une énorme erreur de main juste avant la mi-temps. À la 44e minute, sur un coup franc de Neymar, il a pensé pouvoir capter le ballon dans les airs, mais il l’a relâché et Cavani en a profité pour mettre le ballon au fond des filets. En deuxième période, il est à nouveau battu sur la frappe de Meunier qui permet aux Parisiens de mener 4-1.

Métanire (3) : il a été parfois absent sur son côté droit où Diaby a eu beaucoup trop d’espaces et a pu délivrer de bons centres à Cavani. Il n’a jamais pu proposer des solutions offensives. En effet, le bloc jouant trop bas, il était impossible pour lui de se projeter.

Engels (3,5) : il n’a pas fait une bonne première mi-temps. Le défenseur central n’y a touché que 7 ballons. Il n’a rien pu faire les quatre buts parisiens. À l’image de ses coéquipiers, il n’a pas été assez agressif. Il a laissé trop d’espace aux attaquants parisiens même si ce n’est pas évident de stopper Cavani, Neymar ou encore Draxler.

Abdelhamid (3,5) : le défenseur central n’a globalement pas fait un grand match, il a été impuissant sur les quatre buts parisiens. Cavani a pris le meilleur sur lui lorsque le PSG a ouvert son compteur but et a recollé à un partout après avoir concédé l’ouverture du score (5e).

Konan (3) : côté gauche, il a laissé des espaces à Dagba qui a pu délivrer de nombreux centres. À la 23e minute, il a commis une faute sur Cavani dans la surface, ce qui a permis à Neymar de débloquer son compteur but dans ce match sur penalty et de ramener le PSG à 2-1.

Ndom (4) : il a rempli sa mission de milieu défensif en réussissant à récupérer quelques ballons. Il s’est chargé de marquer Neymar de près et a plutôt bien rempli sa part du travail. Il a tenté sa chance à la 67e minute, mais sa frappe a été envoyée en corner par Buffon.

Romao (3,5) : il a écopé d’un carton jaune à la 39e minute pour une faute sur Neymar commise après trois autres fautes sur le Brésilien. Il a également beaucoup couru dans ce match. Sa présence dans l’entrejeu n’a pas permis aux Rémois de récupérer des ballons. Il n’a pas non plus permis à son équipe de ressortir proprement les ballons. Il a été remplacé par Mbemba à la 81e minute qui a été discret.

Chavalerin (4,5) : il a ouvert le score à la 2e minute en ajustant une frappe qui n’a laissé aucune chance à Buffon.Peu après, il a fait une main dans la surface de réparation rémoise qui n’a pas été signalée par l’arbitre. Il a également tenté sa chance à la 34e minute en faisant une reprise de volée contrée par la défense parisienne.

Ojo (2,5) : il a été transparent en première mi-temps. Il n’y a touché que 4 ballons parmi lesquels deux gagnés et deux perdus. Sa deuxième mi-temps a également été de très mauvaise facture puisqu’il n’a joué que 11 ballons. Il a tout de même réussi 86 % de ses passes.

Oudin (4) : il a proposé de bons appels en profondeur. Il a commis une faute sur Neymar à la 35e minute qui aurait pu lui coûter un carton jaune, mais l’arbitre ne l’a pas sanctionné. Cette faute a donné un bon coup franc au Brésilien, mais ce dernier n’a rien donné. En deuxième période, il a trouvé le cadre à la 53e minute après une combinaison sur corner, mais sa frappe trop molle n’a pas inquiété Buffon. Il a été remplacé par Kamara à la 63e qui n’a pas fait une entrée très remarquée.

Chavarria (4) : à la 2e minute, il a chipé le ballon à Konan sur le côté gauche puis il a glissé le ballon en retrait pour Chavalerin qui a trouvé le chemin des filets. Marquinhos lui a subtilisé le ballon à plusieurs reprises. Il a proposé de bons appels en profondeur. Il a été remplacé à la 69e par Cafaro qui n’a pas eu le temps de s’illustrer.