Le retour de Neymar sur le terrain, les sifflets qu’il a reçus, son but fantastique et ses paroles face à la presse ont pris toute la lumière samedi au Parc des Princes. Cela a presque totalement occulté l’autre fait majeur de la rencontre, à savoir la première sortie de Keylor Navas avec le Paris Saint-Germain. L’ancien gardien du Real Madrid n’a pas déçu, loin de là. De par la sensation de sérénité qu’il dégage d’abord. De par ses arrêts décisifs ensuite.

Car le match du PSG face à Strasbourg fut loin d’être facile. Et les Alsaciens se sont procuré des occasions nettes au cours de chaque mi-temps, deux fois par Ajorque. Et les deux fois, Navas a sorti des parades de haut niveau. Décisif et visiblement très bien intégré, il a diffusé une impression de tranquillité que le club de la capitale n’avait pas ressentie depuis longtemps avec ses portiers. Après la rencontre, comme Neymar, le Costaricain s’est présenté en zone mixte pour raconter ses premières sensations au PSG.

Pas de revanche face au Real Madrid

« Ça s’est très bien passé. Je suis très heureux. Ça a été un match difficile, mais on a tous fait un gros effort et ce sont trois points importants », a-t-il glissé, comme s’il était un joueur du PSG depuis plusieurs années. Passé quelques minutes avant lui, le défenseur central Abdou Diallo avait raconté à quel point il était arrivé avec humilité dans son nouvel environnement. « Et il est très fort ! », a ajouté Diallo, conquis par son nouveau partenaire. Ce galop d’essai face à Strasbourg était le bienvenu pour Navas, qui va plonger dans le grand bain avec la réception du Real Madrid mercredi prochain.

Mais pour lui, retrouver son ancien club, qui avait choisi de faire de Thibaut Courtois son gardien numéro 1, ne représente pas une forme de revanche. « Non, je suis tranquille, j’ai eu de très bons moments au Real Madrid. Ça a été une très grande partie de ma carrière. Maintenant je suis à Paris. Et je veux faire la meilleure carrière possible ici aussi. Les supporters m’ont reçu avec beaucoup de tendresse. C’est un match que je vais prendre avec beaucoup de tranquillité et avec la volonté de gagner. » Au regard de son excellente première prestation, il donnera au PSG plus de chances de l’emporter.

