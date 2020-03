Depuis sa défaite face au Borussia Dortmund (1-2) en huitième de finale aller de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain recherche de la sérénité pour préparer au mieux le match retour prévu le 11 mars au Parc des Princes. Si la victoire contre les Girondins de Bordeaux a été plus que compliquée, avec une petite explication de texte entre Marquinhos et Kylian Mbappé à la fin de la rencontre (4-3), celle contre Dijon, ce samedi (4-0), n’a souffert d’aucune contestation.

Toutefois, l’après-match en Allemagne n’a pas été de tout repos puisque Neymar a critiqué publiquement le club pour ne pas l’avoir fait jouer les rencontres avant ce huitième de finale aller et que des voix dissonantes ont émergé entre leur entraîneur, Thomas Tuchel, et certains joueurs comme Marco Verratti ou encore Marquinhos concernant une éventuelle peur des joueurs de la capitale dans les matches à enjeux et à haute tension.

L’initiative n’a pas plu aux joueurs parisiens

Par conséquent, les Parisiens veulent préparer au mieux leur réception du club de la Ruhr, le 11 mars prochain, au Parc des Princes (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Pour cela, le coach allemand de l’écurie francilienne a eu une idée, mais celle-ci a été recalée par son propre vestiaire. Et d’après L’Équipe, Thomas Tuchel a voulu profiter d’une semaine complète de travail pour filer en Espagne pour y faire un mini stage.

Ce stage dans le sud de l’Espagne a donc été retoqué. Cette initiative n’ayant pas plu à des joueurs parisiens préférant profiter de cette semaine complète sans match, une première dans cette année 2020 pour eux, pour ne pas se déplacer et donc ne pas passer des nuits loin de leur domicile selon le quotidien. Quelque chose dont se serait probablement passé volontiers l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund, qui va chercher à qualifier son équipe pour les quarts de finale de la C1.