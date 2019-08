Le dossier Neymar pourrait rapidement trouver son épilogue. En effet, le Brésilien, qui n’a pas joué depuis le début de la préparation avec le Paris Saint-Germain, souhaite toujours ardemment rejoindre le FC Barcelone, son ancien club. L’Auriverde était en tribunes ce samedi pour le Trophée des Champions opposant le Paris SG à Rennes (2-1) pour cause de suspension, mais il pourrait bien à nouveau enfiler la tunique parisienne pour la première journée du championnat.

Enfin, sauf s’il est transféré avant. Sport nous indique en ce dimanche que les négociations avancent bien entre les deux formations et que le transfert pourrait être bouclé dans la semaine, même si Le Parisien explique que cela est peu probable. Les deux écuries se sont ainsi rapprochées et on évoque depuis quelques jours maintenant un mouvement sous forme de prêt avec option d’achat obligatoire dans un an. C’est ainsi qu’il retrouverait la Catalogne.

Rakitic comme paiement anticipé ?

Selon le média catalan, la volonté de Neymar de retrouver les Blaugranas est prépondérante dans ce dossier que l’optimisme règne, que ce soit dans le camp du joueur ou bien dans le camp du champion d’Espagne en titre. Pourtant, le PSG aurait tout tenté pour éviter de rendre le natif de Mogi das Cruzes, au Brésil, à Barcelone, les relations entre les deux écuries étant compliquées.

Personne en Europe n’aurait répondu aux tentatives du Paris SG, qui préférait le céder ailleurs. Il fallait donc négocier avec le FC Barcelone, seul véritable interlocuteur cet été. Il se murmure qu’Ivan Rakitic pourrait être un paiement anticipé puisqu’il pourrait rejoindre la capitale française. Neymar, lui, va devoir faire des efforts sur son salaire (à savoir le baisser) puisque les Catalans ne peuvent pas le rémunérer de la même façon que Paris. Le dossier avance, semble-t-il, et la fin est proche.

