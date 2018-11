A 34 ans, Thiago Silva songe déjà à son avenir quand il aura décidé de raccrocher les crampons. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2020, le défenseur central brésilien dévoile ses intentions pour sa fin de carrière mais aussi ses aspirations pour la suite. Dans une interview accordée à UOL, l’international auriverde se livre sans concession sur un sujet qui angoisse certains footballeurs : la retraite. Et pour l’ancien Milanais, lui seul doit décider quand il devra mettre un terme à sa carrière. « D’abord, je veux continuer à faire ce que j’aime. Malgré mon âge, j’ai 34 ans, et nous savons ce qu’on pense dans le football des joueurs de 35, 36 ans. Je veux atteindre la fin de ma carrière et décider. Je ne voudrais pas qu’on me fasse arrêter, mais arrêter au bon moment », explique ainsi Silva.

Le natif de Rio de Janeiro en profite également pour clamer son désir d’achever sa carrière au PSG. Un souhait fort de l’intéressé qui matérialise aussi tout son attachement au club de la capitale. « Ma famille est la base de tout. Donc, avant de mettre fin à ma carrière, nous aurons une longue conversation. Je veux terminer ma carrière ici, j’ai deux ans de contrat. J’aimerais terminer ma carrière au PSG. Si après ces deux années je veux encore jouer, je reviendrai peut-être à Fluminense. Mais laissons le temps au temps », confie ainsi le coéquipier de Neymar en sélection qui reste focalisé sur ses objectifs avec le Paris SG.

Thiago Silva rêve de devenir entraîneur

Pour autant, Thiago Silva n’en occulte pas Fluminense qui conserve une place spéciale dans son coeur. De là à rentrer au bercail et quitter définitivement l’Europe ? Le principal protagoniste apporte quelques éclaircissements sur le sujet. « Rentrer au Brésil pour jouer est un peu compliqué. Parce que j’ai ma vie ici. Mes enfants ne s’habitueraient pas à vivre au Brésil. Mais voyons ce qui nous attend. Si je devais retourner à Fluminense, je serais ravi. C’est le club qui m’a ouvert les portes après ma maladie (Thiago Silva a subi une tuberculose en 2005 à Moscou) et je reviendrais certainement avec une immense gratitude pour tout ce que Fluminense a fait pour moi », révèle le capitaine parisien. Si certains footballeurs restent déboussolés par l’après football, le défenseur brésilien possède une vision pour le moins tranchée de cette future période de sa vie. Et ce dernier souhaiterait s’inspirer d’un certain Thiago Motta, aujourd’hui entraîneur des U19 au PSG.

« J’ai un temps encore pour penser à mon après carrière, comme l’avait fait Thiago Motta qui maintenant s’occupe des U19 avec réussite. Il est comme un miroir pour moi. Mon idée est de suivre cette ligne, devenir entraîneur. Je ne me vois pas directeur sportif, président, ou dans les services de marketing. Mes affaires sont sur le terrain. Je ne me vois pas en sortir. Je pense donc que cela me dirige vers le coaching. Nous avons des contacts quotidiens Motta et moi. Nous sommes amis et je vais essayer de suivre sa ligne. J’ai un goût pour le football dans la partie tactique et technique. Mais il reste beaucoup à réfléchir », analyse Silva. L’orientation choisie par Thiago Motta ferait donc des émules au sein du vestiaire parisien. De là à imaginer Thiago Silva endosser le costume d’entraîneur principal dans une grande équipe ? Une manière de prolonger le plaisir qui ne déplairait pas au numéro deux du Paris Saint-Germain...