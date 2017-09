« Il a dit que je pouvais évoluer à plusieurs postes de l’attaque, que je pouvais évoluer au 3 postes durant la saison, il n’y a pas de position définitive ». Lors de sa présentation officielle à la presse, Kylian Mbappé s’est exprimé au sujet de son utilisation au sein de son nouveau club. Unai Emery lui en aurait donc déjà touché quelques mots, ce que le coach espagnol a confirmé en conférence de presse. « Quand tu parles avec lui de tactique, il comprend tout de suite. Je crois que c’est une personne de 18 ans, mais il a une grande maturité », a-t-il d’abord lancé.

Comme pour Neymar, au sujet duquel il avait confié vouloir le lancer dès qu’il était prêt (avant le match à Guingamp donc), Emery semble pressé de voir évoluer sa nouvelle pépite. « Oui il est prêt. Il a fait les entraînements avec l’équipe le lundi et mardi. (…) Aujourd’hui il est avec le groupe, demain aussi. Il a joué, il est bien, je crois qu’il est prêt pour être dans le groupe et commencer à jouer avec nous. Nous avons envie qu’il commence avec nous. Il peut jouer comme attaquant, aussi sur un côté, à gauche ou à droite. J’ai parlé avec Kylian quelque minutes, nous avons parlé de cette chose, sur le terrain, comment nous voulons jouer collectivement et individuellement. »

Où évoluera donc Mbappé cette saison, aux côtés de Neymar et Cavani ? Probablement côté droit, à la place d’Angel Di Maria, qui s’est blessé hier face au Venezuela, soit le timing parfait pour lancer l’international français. A moins qu’Emery décide de changer son système, ce qu’il n’écarte pas. « Une des forces de cette équipe, c’est le milieu de terrain, avec la possession et la pression mise à l’adversaire. Nous voulons maintenir ça. Chercher l’équilibre de l’équipe pour l’attaque et la défense. Surtout avec nos nouveaux très bons joueurs. Nous allons travailler toutes les possibilités pour avoir les meilleurs joueurs de l’équipe sur le terrain. Il va se passer beaucoup de choses, on va utiliser tous les joueurs et différents systèmes. Il faut maintenir l’idée générale de l’équipe avec différents systèmes », a exposé Emery. Les premiers éléments de réponse interviendront vendredi soir à Metz.