La fin agitée du mercato estival du Paris Saint-Germain avait fait un heureux. Pendant que les dirigeants parisiens et madrilènes négociaient le chassé-croisé entre Alphonse Areola et Keylor Navas, Marcin Bulka (20 ans) en a profité pour vivre son tout premier match de Ligue 1. C’était le 30 août dernier sur la pelouse du FC Metz. Une victoire 2 buts à 0 qui a permis au jeune Polonais de signer sa première clean sheet avec l’équipe première parisienne. Mais depuis, c’est l’Espagnol Sergio Rico (prêté par Séville) qui figure presque tout le temps comme remplaçant de Keylor Navas sur les feuilles de match.

Convoqué avec les Espoirs polonais pour les rencontres face à la Bulgarie et le Monténégro en novembre, l’ancien pensionnaire de Chelsea poursuit son processus d’apprentissage, mais doit donc se contenter de la sélection pour jouer. Un frein pour sa progression ? Interrogé par le média polonais 2x45, l’un de ses anciens entraîneurs, Marek Chański, n’a pas caché son admiration pour le néo Parisien avec lequel il est toujours en contact.

Un prêt envisagé dans le futur ?

« Quelques heures avant le match (contre Metz), il m’a écrit pour me dire qu’il ferait ses débuts. Je me suis assis et j’ai pensé : combien pourrais-je donner pour être à sa place ? Être dans un si grand club, dans une si grande ligue, à cet âge... Je ne lis pas les commentaires, mais j’en retiens un. Quelqu’un a écrit : nommez-moi un joueur polonais ayant joué à cet âge dans un si grand club, et dans un si grand championnat. Maintenant il ne joue pas ? Ce n’est pas grave, le temps travaille pour lui. » Une absence de stress également partagée par l’agent qui a négocié son arrivée au PSG, Yvan Le Mée.

« Dès le départ, il était convenu qu’il devait attaquer la saison en position de numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens. (…) Avec tous les matches que dispute le PSG, le club se doit de posséder 3 gardiens de haut niveau. Si Bulka n’a pas du tout de temps de jeu, il sera peut-être intéressant de prolonger son contrat (il est lié au PSG jusqu’en 2021, ndlr) pour ensuite envisager un prêt dans un autre club de Ligue 1 », a-t-il déclaré dans un entretien accordé au site Paristeam.fr. Mais pour le moment, Marcin Bulka profite de sa nouvelle expérience. Il aura le temps de penser à son futur l’été prochain.