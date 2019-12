Après plus d’une semaine sans jouer, en raison d’un match reporté ce dimanche contre l’AS Monaco (reprogrammé au 15 janvier 2020), le Paris SG retrouve les pelouses ce mercredi. Le club de la capitale, leader au classement, accueille le FC Nantes, septième, en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Et pour l’occasion, Thomas Tuchel devrait pour la première fois aligner au coup d’envoi ses deux stars offensives : Kylian Mbappé et Neymar.

Entre blessures, suspensions et choix de l’entraîneur, les deux hommes n’ont en effet jamais pu démarrer un match ensemble en 2019/20. Le champion du Monde 2018 et la star de la Seleção accompagneront visiblement Mauro Icardi, toujours préféré à Edinson Cavani en pointe. Dans l’entrejeu, en l’absence de Marco Verratti, c’est Julian Draxler, plutôt convaincant lors de son entrée à Madrid, qui est pressenti pour démarrer aux côtés de la sentinelle Marquinhos (Leandro Paredes a aussi ses chances) et d’Idrissa Gueye.

Gourcuff fidèle au 4-4-2

En défense, peu de changements. Juan Bernat part pour commencer à gauche. Dans l’axe, Abdou Diallo pourrait retrouver une place de titulaire, aux côtés de Thiago Silva. Enfin, à droite, c’est Thomas Meunier qui tiendrait la corde. Keylor Navas, indéboulonnable, sera lui une fois encore titularisé. Christian Gourcuff optera de son côté pour son traditionnel 4-4-2, avec Alban Lafont dans les buts des Canaris.

En défense, de droite à gauche, on devrait retrouver Charles Traoré, Andrei Girotto, Nicolas Pallois et Dennis Appiah. Abdoulaye Touré et Mehdi Abeid feront bonne garde dans le cœur du jeu. À l’animation, le coach breton part pour miser sur Samuel Moutoussamy et Ludovic Blas. Enfin, l’international Espoirs tricolore Imran Louza a les faveurs de son coach pour démarrer en soutien du Super Eagle Simon Moses.