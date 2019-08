La reprise a sonné pour le Paris Saint-Germain. Et pour son retour en Ligue 1, le champion de France affronte le Nîmes Olympique au Parc des Princes (à suivre en direct commenté sur notre live). Une première rencontre qui doit permettre aux hommes de Thomas Tuchel de bien lancer leur saison devant leurs supporters. Côté nîmois, ce premier déplacement périlleux constitue tout sauf un cadeau.

Pour cette première de la saison, le PSG se présentera sans Neymar, qui ne sera pas convoqué dans le groupe parisien tant que sa situation personnelle ne sera pas réglée, mais aussi sans Herrera (blessé), Kimpembe (reprise) et Idrissa Gueye (vacances). La formation parisienne devrait se présenter sur la pelouse du Parc en 4-3-3. Dans les buts, on retrouverait donc Alphonse Areola. En charnière centrale, Thomas Tuchel opterait pour la paire composée de Thiago Silva et Abdou Diallo.

Bernard Blaquart doit déjà bricoler

Dans le couloir gauche, Juan Bernat démarrerait la rencontre, accompagné de Thomas Meunier sur le flanc droit. Marquinhos débuterait la rencontre au milieu suite à l’absence d’Ander Herrera. Le Brésilien serait assisté par Marco Verratti et Pablo Sarabia. Enfin en attaque, on retrouverait Kylian Mbappé côté gauche, Edinson Cavani dans l’axe et Angel Di Maria côté droit. Côté nîmois, Bernard Blaquart appréhendait avec une certaine inquiétude ce déplacement à Paris.

La faute à un mercato estival compliqué qui a vu le départ de nombreux cadres comme Savanier, Thioub ou encore Bouanga. Bernardoni garderait les cages nîmoises ce soir, avec devant lui, une défense centrale composée du duo Briançon, Martinez. Miguel s’installerait couloir gauche et Alakouch côté droit. Au milieu de terrain, Paquiez évoluerait juste devant la défense, avec un cran au-dessus de lui, Valls et Bobichon. En attaque, Philippoteaux démarrerait couloir gauche, Ripart dans l’axe et Ferhat occuperait le flanc droit. Reste à savoir si cette formation gardoise posera des soucis au PSG... Réponse à partir de 21 heures.

