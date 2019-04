Un match pour devenir officiellement champion de France 2018-2019. Alors que le LOSC n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1), le Paris Saint-Germain pouvait en effet être titré dès ce dimanche soir. Il fallait cependant battre le Racing Club de Strasbourg, vainqueur de la Coupe de la Ligue BKT le week-end dernier, au Parc des Princes dans le cadre de la 31e journée. Si le club de la capitale visait une victoire pour définitivement s’assurer le titre, le RCSA avait pour objectif de contrarier les plans du PSG afin de revenir à hauteur de Montpellier au huitième rang. Pour cette rencontre importante, Thomas Tuchel optait pour un 4-3-3 mais plaçait Mbappé sur le banc de touche, tandis que Dagba, Paredes ou encore Nkunku étaient titulaires. Côté strasbourgeois, Thierry Laurey sortait un 5-3-2 avec le duo Da Costa-Ajorque devant. Sur leur pelouse, les Parisiens posaient le pied sur le ballon et s’installaient dans le camp strasbourgeois. Paredes d’une frappe à l’entrée de la surface (5e) et Thiago Silva sur corner (10e) allumaient les premières mèches, mais Sels n’était pas inquiété.

Et finalement, sur la première frappe cadrée du match, les hommes de Thomas Tuchel trouvaient la faille. Bien rentré dans son match, Dagba était encore servi côté droit et le latéral parisien trouvait Choupo-Moting plein axe qui ajustait le gardien strasbourgeois (13e, 1-0). Derrière, les Parisiens cherchaient à faire le break, alors qu’ils affichaient une possession de balle d’environ 80%, mais Nkunku manquait le ballon (17e). Après un début de match difficile, les Strasbourgeois rentraient petit à petit dans la partie. Si Da Costa manquait le cadre une première fois (22e), l’attaquant cap-verdien égalisait ensuite. Sissoko lançait Carole qui centrait en retrait. Le numéro 29 ouvrait alors son pied pour tromper la vigilance de Buffon (26e). Le ballon revenait cependant rapidement dans la surface strasbourgeoise. Nkunku voyait son ballon piqué être légèrement touché par Sels mais le ballon prenait la direction du but. Mais sur la ligne, Choupo-Moting stoppait involontairement le cuir... Une situation très étrange (28e).

Thilo Kehrer conserve l’invincibilité du PSG à domicile en L1 !

Buffon se rattrapait lui de son côté ensuite en sortant une tentative puissante de Da Costa (29e). Les joueurs de Thierry Laurey exécutaient leur plan à merveille, et ces derniers passaient même devant au tableau d’affichage ! Dani Alves renvoyait un corner sur Goncalves qui ne se posait aucune question. Sa frappe à la trajectoire surprenante terminait au fond des filets, laissant Buffon sur ses appuis (38e, 1-2). Le RCSA menait donc à la pause après une dernière opportunité pour Dani Alves (45e). Thomas Tuchel gardait les mêmes acteurs pour le début du deuxième acte, tout comme Thierry Laurey de l’autre côté. Comme en première période, les Parisiens ne lâchaient plus le ballon et cherchaient la faille dans le camp adverse, mais Bernat voyait sa frappe passer à côté (54e). Les duels se multipliaient, et Lala récoltait un avertissement pour une faute sur Choupo-Moting. Furieux, Tuchel faisait part de son mécontentement à M. Leonard, qui décidait d’exclure le coach parisien (58e). Ce dernier faisait ensuite rentrer Draxler (pour Kurzawa) et Mbappé (pour Choupo-Moting) à l’heure de jeu.

Rapidement, le natif de Bondy apportait de la vitesse sur le plan offensif, avec plusieurs appels dans la profondeur. Thierry Laurey commençait lui aussi à apporter du sang neuf, mais ses joueurs souffraient de plus en plus. Après avoir vu sa volée passer au-dessus (65e), Dani Alves trouvait la barre transversale (69e), tandis qu’entre temps, Mbappé avait buté sur Sels (68e). Le portier strasbourgeois remportait un nouveau duel face au Français à la 82e minute, mais sur le corner, il devait s’incliner une seconde fois. Kehrer sautait en effet plus haut que tout le monde pour marquer de la tête (82e, 2-2). Avec cette égalisation, les Parisiens, boostés, poussaient encore un peu plus afin de marquer ce troisième but pour remporter le match et devenir officiellement champions de France. Dans le temps additionnel, Dani Alves, bien meilleur en deuxième période, ne cadrait pas sa tentative (90e+2). De son côté, Mbappé envoyait sa frappe au-dessus du but de Sels (90e+3). Accroché par Strasbourg (2-2), le PSG doit encore attendre un peu avant d’être sacré champion de France. Ça sera donc peut-être à Lille dimanche prochain.

L’homme du match : Sels (7) le portier belge a réalisé un gros match. Il a rapidement été battu par Choupo-Moting (13e), tout comme par Nkunku mais Choupo-Moting l’a suppléé (28e). Il a été important dans la relance à l’image d’une longue ouverture pour Lala (53e), et s’est imposé face à Mbappé (67e, 81e, 84e). Finalement, Kehrer l’a battu sur corner (82e).

Paris Saint-Germain

- Buffon (4) : de retour dans les cages parisiennes après plusieurs titularisations d’Areola, le portier italien n’a rien eu à faire jusqu’à l’égalisation de Da Costa. Sur la frappe, il n’a rien pu faire (26e), mais il s’est repris ensuite sur une tentative puissante du buteur strasbourgeois (29e) ou encore une tête d’Ajorque (26e). Mais avant la pause, l’ancien gardien de la Juve a craqué une deuxième fois sur une frappe de Goncalves (38e). Durant les 45 dernières minutes, il n’a rien eu à faire.

- Dagba (4,5) : titularisé au poste de latéral droit, le jeune parisien a été bon offensivement, lui qui a délivré une passe décisive à Choupo-Moting (13e), avant de voir son centre-tir être écarté en corner (16e). Mais défensivement, il a laissé trop d’espaces dans son dos et Carole a pu être servi sur l’égalisation du RCSA (26e). Malgré cet avertissement, le joueur de 20 ans n’a pas su rectifier le tir, même si les Strasbourgeois ont montré beaucoup moins de choses après la pause.

- Thiago Silva (5,5) : le capitaine parisien a plutôt été vigilant dans ce match. S’il n’a pas cadré sa tête sur corner (10e), il a réalisé de belles interventions défensives en coupant deux centres dangereux en première période (20e, 37e). Et sur les deux buts adverses, il n’est pas directement responsable. Après la pause, il a toujours pris le dessus dans les airs, surtout face à Ajorque.

- Kimpembe (6) : l’international français a montré un beau visage sur la pelouse du Parc des Princes. Auteur d’excellentes couvertures (4e, 11e), il a aussi sorti quelques interventions importantes face à Ajorque (37e, 40e) ou Lala (43e). Mais sur l’égalisation, il a mal défendu (26e). Au retour des vestiaires, il a continué son bon travail, toujours face à Ajorque (69e). Et au final, le défenseur parisien a terminé sa rencontre avec 100% de passes réussies.

- Kurzawa (4) : avec Bernat placé juste devant lui, il a eu le même souci que ce dernier. On ne l’a pas beaucoup vu, malgré un excellent travail sur une action (17e), et il a lui aussi évolué un peu trop haut, pour le plus grand bonheur de Lala et les siens, qui en ont profité pour réaliser des contres dans son dos. Et après quinze minutes en deuxième période, l’international allemand Draxler a pris sa place (60e).

- Dani Alves (4,5) : présent dans l’entrejeu parisien, le Brésilien a mis un peu de temps à rentrer dans son match. S’il a beaucoup bougé, il n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, perdant notamment 11 ballons dans le premier acte. C’est également lui qui a dégagé sur Goncalves pour le deuxième but adverse (38e). Sa deuxième période a cependant été meilleure, puisqu’il a frappé au-dessus (65e) avant de trouver la barre (69e). Dans le temps additionnel, il a manqué de précision sur son ballon piqué (90e+2)

- Paredes (4,5) : présent en tant que sentinelle, le milieu argentin a véritablement organisé le jeu de son équipe, lui qui a réalisé la première frappe du match (5e). Venu décrocher à de nombreuses reprises, c’est lui qui a dicté le rythme avec son coéquipier Verratti. Auteur d’une nouvelle frappe au-dessus dans le deuxième acte (74e), il a cherché à faire la différence mais n’a pas réussi.

- Verratti (5) : le « Petit Hibou », buteur mercredi soir face au FC Nantes, n’a cette fois-ci pas trouvé la faille. Offensivement, il a beaucoup servi ses coéquipiers. Il a d’ailleurs été le joueur qui a touché le plus de ballons dans ce match (116). En deuxième période, il a également beaucoup plus cassé les lignes.

- Nkunku (4,5) : l’ailier droit du jour s’est montré très actif dès les premières minutes. S’il a raté de peu le break sur une passe de Bernat (17e), il aurait du marquer sur un ballon piqué mais son coéquipier Choupo-Moting à stopper le ballon sur la ligne du but strasbourgeois (28e) ! Par la suite, il est resté disponible et était tout proche d’une passe décisive de la tête pour Bernat (54e). Mais pour son troisième changement, Thomas Tuchel a décidé de le remplacer par Kehrer (76e). Le défenseur allemand a ensuite égalisé d’un coup de tête (82e).

Choupo-Moting (3) : Mbappé débutant sur le banc, l’attaquant de 30 ans était titulaire tout seul en attaque, avec Nkunku qui tournait autour de lui. Sur sa première opportunité, il a profité d’un service cinq étoiles de Dagba pour ouvrir le score (13e). Derrière, il a un peu disparu des radars, sauf lorsqu’il a privé Nkunku du deuxième but parisien en stoppant, on ne sait toujours pas comment ni pourquoi, le ballon sur la ligne de but strabourgeoise (28e). Revenu sur la pelouse après la pause, il n’a rien réalisé avant d’être remplacé par Mbappé (60e), qui aurait pu offrir le nul aux siens (82e, 90e+3).

Bernat (4,5) : le défenseur espagnol, cette fois-ci placé un peu plus haut sur la pelouse dans le schéma tactique parisien, n’a pas été très en vue dans le premier acte, malgré quelques accélérations. Après la pause, il aurait pu égaliser mais sa frappe est passée à côté (54e). Au final, il s’est bien battu et n’a pas arrêté de courir.

Racing Club de Strasbourg

Carole (6) : titulaire dans le couloir gauche, l’ancien de Galatasaray, il a eu un rôle offensif majeur. Il a réalisé plusieurs bons retours (7e, 9e), avant de distiller une superbe passe décisive à Da Costa (26e). Généreux, il a récupéré plusieurs ballons importants (9).

Martinez (5,5) : le défenseur central de 30 ans a réalisé un match correct. Il a réalisé un sublime retour dans les pieds d’un Mbappé à peine entré en jeu (61e). Cependant, il a lâché le marquage sur le but de Kehrer (82e). Cependant, face aux vagues successives, il a fait de son mieux.

Mitrović (5) : le capitaine strasbourgeois n’a pas touché beaucoup de ballons ce soir (8). Il est arrivé trop tard sur l’ouverture du score, couvrant le hors-jeu (13e), comme sur un piqué de Nkunku finalement stoppé par... Choupo-Moting (28e). Un match moyen puisqu’il a encore subi les foudres des attaquants parisiens par la suite, à l’image de l’entrée de Mbappé.

Caci (6) : le polyvalent joueur de Strasbourg a fait du bien. Titulaire en défense centrale, il a pris un petit pont de Kurzawa sur l’occasion de Bernat (17e). Il s’est illustré par une montée ravageuse où il a servi Prcić mais ce dernier n’a pas cadré sa tête (58e), et a récupéré 9 ballons derrière.

Lala (5,5) : le troisième meilleur passeur de Ligue 1 a été loin de son niveau habituel. Il s’est intelligemment effacé sur la première occasion de Da Costa (22e), mais a eu beaucoup de déchets sur coups de pied arrêtés. Il a largué Verratti sur une percée (53e) mais en général, il a perdu de nombreux ballons (11).

Prcić (6) : l’ancien joueur du Stade Rennais a été au four et au moulin dans la construction du côté de Strasbourg. Il a été trouvé par Caci sur un beau mouvement strasbourgeois mais n’a pas réussi à cadrer sa tête (58e). Il a gratté plusieurs ballons dans les pieds parisiens.

Gonçalves (6,5) : après son doublé dans la semaine contre Reims, le milieu de terrain a encore une fois frappé. Il s’est souvent projeté vers l’avant à l’image du centre dangereux (20e), et a armé un missile qui a terminé sa course au fond des filets (38e). Important dans la construction, il a réalisé un match solide. Remplacé par Lienard (64e).

Sissoko (6) : le joueur de 21 ans a été excellent dans la récupération ce soir. C’est lui qui lance Carole dans la profondeur sur l’égalisation, et en général, il a touché 35 ballons pour 13 récupérés. Très généreux, il a été combatif face à Paredes ou encore Verratti. Très prometteur.

Ajorque (5,5) : le grand attaquant de Strasbourg a été généreux ce soir. Bien pris par les défenseurs parisiens, il a amené certains contres comme pour trouver Da Costa (22e). Il a touché plusieurs bons ballons et a tenté de les bonifier. Dans les duels, il a souffert face à Kimpembe. Remplacé par Mothiba (85e).

Da Costa (6,5) : l’ancien buteur de Valenciennes a été d’une grande utilité ce soir. Après avoir manqué le cadre une première fois, il a trompé Buffon de l’intérieur du pied (26e). Il a ensuite buté sur le portier adverse (28e). Auteur d’un match solide, il a été remplacé par Grandsir (73e).