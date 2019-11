D’ici sept mois, de nombreux joueurs de football seront en fin de contrat. Dès le 1er janvier 2020, ils seront autorisés à s’engager librement avec d’autres clubs que les leurs et les rejoindront alors lors du début du nouvel exercice comptable, le 1er juillet suivant. À Paris, certains éléments sont dans ce cas. Layvin Kurzawa, l’arrière gauche, qui pourrait quitter le navire cet hiver pour rapporter un peu de sous ; Edinson Cavani, l’attaquant, mais aussi le défenseur et capitaine du Paris SG, Thiago Silva.

Redevenu - probablement - le meilleur défenseur de Ligue 1 cette saison, il attend toujours des discussions avec ses dirigeants pour poursuivre son aventure dans cette ville où il se sent bien et où il se voit rester à l’issue de la carrière selon les informations du Parisien en ce lundi matin. Toutefois, toujours d’après le quotidien régional, les discussions ne semblent pas du tout à l’ordre du jour et, surtout, Leonardo avait songé à une fin d’aventure l’été dernier alors que c’est lui qui avait amené l’ancien Milanais à Paris.

Quid du duo Kimpembe-Marquinhos en cas de prolongation

« Thiago est très tranquille par rapport à son avenir. Il ne s’inquiète pas de cela », explique d’ailleurs un de ses proches au Parisien. Le défenseur international brésilien se voit d’ailleurs évoluer encore quelques saisons à ce niveau de compétition et il est clair qu’il aimerait bien poursuivre son aventure au sein du club coaché par Thomas Tuchel. Mais le fait qu’à 35 ans, il reste encore le titulaire indiscutable du Paris Saint-Germain pose certaines questions.

La première est : pourra-t-il, au fur et à mesure, glisser sur le banc des remplaçants ? Acceptera-t-il cela sans sourciller ? C’est la première question qui se pose, car le tandem Marquinhos-Kimpembe semble être le duo promis à la défense du Paris SG à l’avenir même si le Brésilien a été repositionné en sentinelle par Thomas Tuchel depuis quelque temps maintenant. Rien ne dit d’ailleurs que les dirigeants parisiens lui proposeront une prolongation de contrat. On se demande alors comment pourrait se terminer cette saison, avec ce poids en plus à gérer.