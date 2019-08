Invaincu lors des quatorze premières journées de Ligue 1 la saison dernière, le Paris Saint-Germain a donc chuté dès la deuxième levée de cet exercice 2019/2020. Battu sur la pelouse de Rennes (2-1), le club de la capitale n’a pas affiché un visage très séduisant. Des lacunes physiques et tactiques auxquelles s’ajoute l’absence de Neymar. Et s’il est difficile d’affirmer que cette absence a pesé sur la rencontre, notamment par respect pour la prestation des Rennais, toujours est-il que Paris se prive de son meilleur élément en attendant que son avenir soit réglé.

Un constat qui n’est pas à négliger à l’heure où le champion de France en titre tâtonne toujours. Et si beaucoup de supporters franciliens ne veulent plus revoir l’international auriverde sous le maillot parisien, Thiago Silva s’est chargé de rappeler en zone mixte que son compatriote restait un élément-clé. « C’est difficile de dire si Neymar a manqué. Ce sont des joueurs qui sont différents de tous les autres. Même sur une jambe, Neymar peut faire des choses incroyables comme Messi et Cristiano. Bien sûr qu’il nous manque. C’est encore un joueur du PSG, j’espère qu’il pourra rester avec nous parce que c’est un mec incroyable et il est indispensable ».

Thiago Silva fait l’éloge de Neymar

Prudent au moment d’évoquer le futur de son coéquipier, le capitaine du PSG prie désormais pour que la situation ne bouge plus sur le marché. Pour rappel, le FC Barcelone a prêté Philippe Coutinho au Bayern Munich alors que ce dernier était considéré comme un atout dans les négociations pour Neymar. Une tendance que Thiago Silva espère voir se confirmer. C’est en tout cas le ressenti qu’il a exprimé face aux médias.

« Je peux pas répondre, c’est à lui qu’il faut demander. Neymar est un joueur-clé de cette équipe. Mais on ne doit pas parler sur son avenir. Mon sentiment, c’est qu’il va rester avec nous. (...) On essaie de parler un peu, mais c’est difficile de rentrer dans les choses particulières. C’est entre lui et le club. Nous, on doit attendre jusqu’à la fin. Franchement, Neymar c’est un joueur-clé de cette équipe. J’espère qu’il va rester, avec lui on sera plus fort. » Le message est passé.

