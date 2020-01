Arrivé au Paris Saint-Germain la saison dernière en provenance de Schalke 04, Thilo Kehrer (23 ans) a débarqué dans la capitale avec le statut de grand espoir du football allemand. C’est d’ailleurs pour cela que les Rouge et Bleu ont déboursé pas moins de 35 M€ pour l’arracher au club de la Ruhr. Malheureusement pour lui, sa première année en France ne lui a pas laissé que de bons souvenirs. Après des débuts poussifs, Kehrer a fait partie des joueurs qui ont complètement sombré après la débâcle contre Manchester United en Ligue des Champions.

Après un été passé à s’aérer l’esprit, l’international allemand (7 sélections) a retrouvé le chemin de l’entraînement l’été dernier, comme ses partenaires. Avant que le sort ne s’acharne sur lui. Titulaire lors du Trophée des Champions (remporté face à Rennes) et au coup d’envoi de la saison 2019/2020 de Ligue 1 contre Nîmes, Kehrer a ensuite disparu des écrans radars en raison d’une blessure. Mais alors que son retour ne devait pas poser de problème, le défenseur est finalement resté quatre mois à l’infirmerie. Revenu à la compétition le 11 décembre dernier à l’occasion du match de Ligue des Champions face à Galatasaray, Kehrer a expliqué pourquoi il est resté autant de temps éloigné des terrains.

La blessure, c’est du passé

« C’est vrai que ce n’était pas une fracture, mais c’était une blessure difficile. C’est l’aponévrose plantaire, c’est un ligament en dessous du pied. Il n’y a pas beaucoup de circulation de sang donc la cicatrisation a pris du temps. C’était une période difficile parce que le temps d’indisponibilité n’était pas clair. Aujourd’hui, je suis à 100%, je n’ai plus mal, je me sens bien physiquement et mentalement. Je ne pense plus à cette blessure. C’est du passé. je suis prêt à jouer », a-t-il déclaré en conférence de presse. Opérationnel, Kehrer a toutefois vu plusieurs de ses coéquipiers (Presnel Kimpembe, Abdou Diallo ou Colin Dagba) prendre quelques longueurs d’avance pendant son absence. Pas de quoi le faire vaciller.

« Je n’ai pas eu peur (pour son avenir). C’est vrai que c’était une période difficile pour moi. Ce que j’aime c’est jouer, mais je ne pouvais pas. J’étais concentré sur ma guérison et sur le fait de revenir à 100%. Il y a une grande concurrence dans notre équipe, à tous les postes. C’est quelque chose de positif. Chaque joueur peut s’améliorer. On doit tout donner aux entraînements et aux matches à cause de cette concurrence. (…) Je dois saisir les opportunités qui s’offrent à moi. Je dois m’améliorer à tous les entraînements, me concentrer sur les points dont je parle avec le coach. Mais surtout retrouver le rythme et regagner confiance dans mon jeu. » Avec le forfait annoncé de Thomas Meunier pour le match de demain à Monaco, Thilo Kehrer vivra-t-il sa première titularisation en championnat depuis le 11 août (il était aligné d’entrée en Coupe de France contre Linas-Montlhéry) ?