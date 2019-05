L’été dernier, le Paris Saint-Germain s’est empressé de sauter sur l’occasion. Parti librement de la Juventus, Gianluigi Buffon a accepté de poursuivre sa carrière en débarquant dans la capitale. Un choix d’expérience expliquait alors le club francilien, dont le but était d’emmagasiner des éléments censés aider l’équipe rouge-et-bleu à franchir un cap, notamment en Ligue des Champions. Une arrivée médiatisée qui avait alors remis en question l’avenir du titi parisien Alphonse Areola. Ce dernier allait-il accepter cette concurrence ? Au final, le champion du monde français a prolongé son contrat jusqu’en 2023 et Thomas Tuchel est parvenu à caler un système de rotation tout au long de la saison.

Mais désormais, c’est terminé. « On ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes le premier club dans histoire du foot qui a fait ça. Ce n’est pas possible de continuer, c’était seulement possible parce que Gigi et Alphonse sont des gars exceptionnels. Les deux sont vraiment une équipe, ensemble. Ils ont poussé, ils ont des caractères incroyables. C’était la possibilité avec les deux pour une saison. Mais c’est un poste très spécial qui demande de la confiance, d’avoir des automatismes et ce n’est pas possible de changer tous les deux, trois matches », a-t-il confié ce vendredi en conférence de presse.

L’identité du numéro 1 reste un mystère

À partir de demain, un seul et même gardien devrait donc terminer la saison. Mais qui sera l’élu ? « Ce n’est pas décidé », a sobrement répondu Tuchel dont le souhait est visiblement de dévoiler son choix demain avant le coup d’envoi d’Angers-PSG, lorsque les compositions officielles seront tombées. Et sans surprise, si Areola est choisi, cela remettra inévitablement en question l’avenir de Gianluigi Buffon. À 41 ans, l’Italien devait prolonger l’aventure au PSG. S’il est promis à un statut de remplaçant, cela peut-il changer la donne ?

En Espagne, des rumeurs indiquent que le champion du monde italien ne devrait finalement pas prolonger. Ce qui ne serait toutefois pas vraiment surprenant, au vu de ses récentes prestations, dont celle contre Manchester United. Relancé sur la question en vue de la saison prochaine, l’Allemand est là encore resté évasif sur ses choix d’hommes. « C’est très simple. On ne va pas changer tous les trois matches ». Une chose est sûre : la rotation des gardiens est terminée au PSG. Reste maintenant à savoir qui sera le numéro 1.