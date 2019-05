Ce samedi, le Paris Saint-Germain a enfin officialisé la prolongation de Thomas Tuchel jusqu’en 2021. Le coach allemand émargera à 625 000 euros bruts mensuels alors qu’avant il percevait 420 000 €. Toutefois, à cause de la fin de saison, il semble qu’il n’a pas obtenu les prérogatives qu’il souhaitait concernant le marché des transferts et devra donc continuer à cohabiter avec le directeur sportif du Paris SG, Antero Henrique, avec qui il ne passera probablement pas ses vacances.

Mais le chantier semble grand pour l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund. Toute l’année il a expliqué que Neymar était son joueur numéro 1, laissant croire à Kylian Mbappé, auteur d’une sortie très remarquée lors des trophées UNFP, qu’il n’était pas l’égal du crack brésilien dans le club de la capitale. Et c’est là que sont tous les enjeux de la seconde saison, à venir, de Thomas Tuchel. Une édition 2019-2020 qui ne sera pas forcément simple.

Le clan brésilien pourrait poser problème

Dans son édition du jour, le journal L’Équipe explique que Tuchel a bien compris que le clan des Brésiliens représentait une plus grande influence dans son vestiaire et qu’il semble donc compliqué d’accorder tout et n’importe quoi à Kylian Mbappé. Mais ce n’est pas tout, ces dernières semaines les liens avec ses hommes se seraient « au mieux distendus », toujours selon le quotidien et qu’il faudra retisser un lien entre lui et ses joueurs au cours de l’année.

Si le Paris SG conserve ses deux stars, comme cela devrait être normalement le cas, la question du leadership sera forcément posée. Pendant les absences conjuguées - sur blessure - de Neymar et de Cavani, c’est le Français qui avait fait le travail, peinant seulement, comme tous ses coéquipiers, contre Manchester United en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions (1-3). Thomas Tuchel sait ce qui lui reste à faire et ce ne sera pas simple.