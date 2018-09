Thomas Tuchel était forcément attendu au tournant ce matin en conférence de presse, la première depuis l’échec du PSG en Ligue des champions face à Liverpool (3-2). Si le technicien allemand a répondu avec franchise aux questions principalement axées sur Liverpool, ce dernier n’apprécie pas cependant que l’on effectue un bilan négatif de la performance de ses joueurs à Anfield. Pour l’ancien coach du Borussia Dortmund, on équipe lui a offert des motifs de satisfaction en Angleterre. « C’est notre première défaite de la saison, mais nous géré le milieu de terrain avec beaucoup de travail, nous avons utilisé Thomas et Juan pour attaquer sur les côtés. Il n’y a pas beaucoup de situation de transition pour Liverpool dans ce match car nous avons été très concentrés dans l’entrejeu à Anfield et c’est un pas en avant pour moi, » confie ainsi Tuchel.

Plus que la défaite, c’est la mentalité affichée par ses ouailles que préfère retenir l’intéressé. Un gage de sécurité selon lui pour les prochaines échéances. « Nous avons démontré une top mentalité nous sommes revenus de 2-0 à 2-2, nous n’avons pas perdu la confiance. C’est difficile à Liverpool quand vous perdez 2-0. Nous devons nous améliorer c’est sûr, mais c’était déjà clair avant ce match. Cela fait quatre ans que Liverpool a le même entraîneur. Nous, nous sommes ensemble depuis 8 semaines, l’année dernière ils sont allés en finale. C’est très important de nous améliorer en Ligue 1 aussi. C’est un peu difficile car tout le monde pense que la Ligue 1 c’est facile pour nous, » a ainsi expliqué l’entraîneur parisien.

Thomas Tuchel exigeant sur la performance collective de ses joueurs

Ce dernier en a profité pour dévoiler ce qu’il attendait de ses joueurs dès dimanche à Rennes. Et qu’on se le dise, l’attente est grande chez Thomas Tuchel. « Le plus important ce n’est pas de gagner à Rennes, ou de gagner en Ligue 1, le plus important c’est notre manière de jouer en tant qu’équipe. Le plus important, c’est de donner le meilleur, de démontrer qu’on veut toujours s’améliorer, je m’en fiche un peu si nous perdons ou gagnons. Ce que je veux c’est que l’équipe essaye toujours de donner le meilleur d’elle-même. » Un discours volontaire qui tranche avec les interrogations suscitées par la défaite parisienne à Liverpool.

Désireux de se projeter vers l’avenir, l’ancien coach du BVB s’est dressé une feuille de route pour rebondir le plus rapidement possible tout en essayant de décrypter avec le plus de recul possible la prestation des siens à Anfield. « Mon défi c’est de tirer les enseignements de ce match à Liverpool sans regarder le résultat final. Si l’arbitre siffle la fin du match une minute avant, tout le monde parle différemment de ce match. Ce n’est pas une question de changements, nous devons corriger ce qui n’a pas marché à Liverpool, mais aussi garder ce qui a bien fonctionné. Nous avons eu des opportunités, défensivement, les joueurs ont bien contenu les transitions de Liverpool, le résultat n’influence pas mon jugement, si nous jouons mal il faut le critiquer même si nous gagnons. » Première réponse attendue au Roazhon Park dimanche après-midi...