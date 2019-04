Samedi soir, après la défaite du Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France face au Stade Rennais (2-2, 5 t. a. b. à 6), il n’y a eu qu’un seul Parisien présent en zone mixte, mais quel client puisqu’il s’agissait de Neymar. Auteur d’une bonne finale (1 but et 1 passe décisive), l’international auriverde a été l’un des hommes de la soirée sur le terrain, mais en dehors aussi. Outre son altercation avec un supporter rennais lors de la montée des marches, l’ancien Blaugrana a également signé un recadrage saignant à l’encontre des jeunes du club.

S’il n’a pas nommé expressément le ou les joueurs pointés du doigt, Neymar a été clair : certains membres de la jeune génération parisienne devraient montrer un peu plus de respect envers les anciens et les joueurs confirmés. Une sortie médiatique qui a bien évidemment fait parler. Invité à donner son point de vue sur la question, Thomas Tuchel a confié en conférence de presse qu’il n’était pas fan de la forme. « Je préfère qu’on parle entre nous, dans le vestiaire, ou entre les joueurs concernés. C’est nécessaire de le faire dans le vestiaire ».

Tuchel veut des joueurs qui détestent perdre

Néanmoins, Tuchel a fait passer un message. « Je sais ce que Neymar veut dire, mais ce n’est pas une chose à aborder en conférence de presse. C’est un sujet que l’on doit aborder à l’intérieur du vestiaire. Ce que je peux dire c’est qu’il y a des joueurs qui aiment gagner et d’autres qui détestent perdre. Tout le monde aime gagner, mais seulement quelques joueurs détestent perdre. On a besoin de plus de joueurs qui détestent perdre et qui le montrent chaque jour pour être prêt à gagner une finale. Une finale, on ne la prépare pas deux jours avant. On a besoin de plus de joueurs qui détestent perdre », a-t-il déclaré.

En clair, Tuchel veut désormais des guerriers pour un PSG trop souvent critiqué pour sa faiblesse mentale. D’ailleurs, au vu du match de ses ouailles, le technicien germanique a confié que certains avaient peut-être scellé leur sort au sein des Rouge-et-Bleu. « Oui, parce que c’est important d’être honnête. Oui, on a perdu un match après avoir mené 2-0, on a perdu contre Manchester United après avoir mené 2-0 (résultat du match aller, ndlr). J’ai impression que c’est difficile de faire de meilleures performances quand on est trop sûr de nous. Mais il y a beaucoup de raisons, des choses à penser. Ça aura une influence sur notre décision (pour le mercato). » C’est dit.