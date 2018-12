Peu à peu, le Paris Saint-Germain avance et règle ses dossiers chauds. Alphonse Aréola a ainsi prolongé son contrat avec le club de la capitale, alors qu’a contrario, Adrien Rabiot ne va pas signer de nouveau bail avec les Franciliens. Reste maintenant à voir si le Français partira dès le mois de janvier ou l’été prochain au terme de son contrat. Désormais, le club parisien va pouvoir s’attaquer au mercato.

Et si on se fie aux informations parues dans la presse européenne, la tendance semble être à l’arrivée d’un milieu de terrain, une position que voulait déjà renforcer le club l’été dernier, finalement sans succès. Le nom de Julian Weigl, l’international allemand du Borussia Dortmund, a été évoqué pour un prêt. Ce samedi, le Corriere dello Sport dévoile une nouvelle piste : celle menant à Allan, que les Parisiens ont pu voir à l’oeuvre en Ligue des Champions lors des chocs entre le champion de France et Naples.

Le PSG prêt à mettre 50 millions

Deux rencontres pendant lesquelles le Brésilien a séduit Thomas Tuchel, l’entraîneur parisien, toujours selon la publication transalpine. Le PSG a déjà contacté le club du sud de l’Italie et Juan Manuel Gemelli, l’agent du joueur, a déjà parlé avec Cristiano Giuntoli, directeur sportif de Naples, pour lui faire parvenir l’intérêt du PSG, et la réponse de la direction napolitaine a été très claire : « non ».

Le club de la capitale française est prêt à monter jusqu’à 50 millions d’euros et pourrait réaliser une offre dans les prochains jours ! La posture de la direction de Naples pourrait donc changer en cas d’offre jugée intéressante. 50 millions d’euros suffiront donc à convaincre les Napolitains ? Réponse bientôt. Le marché des transferts du Paris Saint-Germain s’annonce donc mouvementé, et tout porte à croire qu’un milieu de terrain viendra renforcer l’effectif parisien dans les prochaines semaines.