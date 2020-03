La première saison de Wissam Ben Yedder sur le Rocher est pour le moins réussie. Avant cette interruption forcée des compétitions, l’international tricolore comptait 18 réalisations en 26 rencontres de championnat. De quoi justifier son transfert de Séville à Monaco pour 40 millions d’euros. Mais du côté de La Turbie, on ne sait pas encore vraiment de quoi sera fait l’avenir de l’ancien Toulousain. Et pour cause, il reste dans le viseur de grosses écuries du Vieux Continent.

« Déjà pour commencer, ce sont des choses qui auraient pu se passer bien avant. L’été dernier, par exemple. Ils ont pris des renseignements à mon sujet à plusieurs reprises. Cet hiver, ça aurait pu se faire. Ça ne s’est pas fait, c’est comme ça, c’est que ça ne devait pas se faire », confiait récemment le joueur à Onze Mondial lorsqu’il était interrogé sur l’intérêt que lui portait le FC Barcelone. Nous vous avions ainsi informé en exclusivité, en janvier dernier, que le club catalan avait fait une offre pour le Monégasque.

Tuchel veut rebâtir le duo Sarabia-Ben Yedder

Et voilà qu’une information croustillante a été dévoilée en Espagne ce mardi. C’est le journal ABC de Sevilla, sérieux généraliste de la ville andalouse, qui explique que Thomas Tuchel a demandé l’arrivée de l’attaquant de 29 ans aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Le média explique que les bonnes prestations de WBY sur les pelouses hexagonales ne sont clairement pas passées inaperçues aux yeux du tacticien germanique. Sans donner plus de détails quant à un éventuel montant ou à une possible offensive parisienne déjà lancée, le journal indique tout de même que Thomas Tuchel souhaite notamment relancer ce duo Sarabia-Ben Yedder qui avait fait tant de dégâts sous les couleurs sévillanes.

Lors de la saison 2018/2019, le Français avait participé à 41 buts de son équipe, contre 39 pour l’Espagnol. L’entraîneur parisien espère donc pouvoir revoir les deux hommes sous la tunique parisienne désormais, tous deux avec des rôles de jokers offensifs a priori, mais il va falloir convaincre Monaco. « On est très content de Wissam. C’était un gros investissement pour nous. On l’a pris aussi pour ses qualités de professionnel, sa personnalité. C’est un gros atout pour le club. On veut qu’il reste, je l’espère, il fait un excellent travail », expliquait le vice-président Oleg Petrov au Figaro en février dernier. Affaire à suivre...